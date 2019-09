Beroun chce cyklověž v prostoru před nádražím

Berounští cyklisté by se mohli dočkat cyklověže, kde by mohli zaparkovat svá kola. Jak uvedl berounský místostarosta Michal Mišina, cyklověž by mohla stát v prostoru před nádražím. V současné době se pracuje na projektu a radnice chce žádat o dotaci na její vybudování.

Cyklověž. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Martinková

Podle místostarosty bude mít kapacitu přes 100 jízdních kol, zaparkovat kolo bude moci cyklista za pět korun na den. „Cyklověž má výhodu, že je pro cyklisty přístupná 24 hodin denně. Myslím, že je velmi příznivá i cena, kolo tam je navíc bezpečně schované," vysvětlil Michal Mišina. Podle něj by tak tato stavba měla podpořit cyklodopravu ve městě. Cyklisté tak nebudou muset řešit otevírací dobu, nebo se obávat, kde své kolo zamknou. „Cyklověž tak bude dostupná přímo u autobusového i vlakového nádraží," podotkl místostarosta. Město tak chce žádat o dotaci na parkování typu Park and Ride kousek od nádraží; a právě tento dotační titul nabízí peníze i na cyklověže, která má podpořit dopravu lidí na kolech. Tomu by mohla i pomoci cyklostezka v Plzeňské ulici, která je spojená s rekonstrukcí chodníků v lokalitě. Všemi způsoby dopravy se současně chystají zabývat představitelé města koncepce dopravy v Berouně je teď horkým tématem. „Budeme dělat shrnutí všech dosavadních studií, které jsme v Berouně měli: cyklostezky, parkování, generel dopravy," nastínil místostarosta. Odborníci pak rozhodnou, jakým směrem by se měla rozvíjet doprava ve městě dále.

Autor: Jakub Šťástka