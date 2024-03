Před jedenácti lety vytvořil vlastní značku Wolf. „Nechávám si vyrábět ve Švýcarsku polyuretanové pěny, v Belgii tmely, vrtáky z Tajwanu apod,“ upřesňuje. Právě v hale firmy Wolf v Trubíně vznikly prostory pro chráněnou dílnu. „Do budoucna ale uvažujeme, že se přestěhujeme vedle Lomikamene, v budově, kde sídlí, jsou volné prostory, aby to klienti neměli daleko. Teď je sem denně vozíme,“ podotkl Hovorka.

Podle něho má každý ve svém nejbližším okolí někoho, kdo pociťuje depresivní nebo úzkostné stavy, nebo trpí bipolární poruchou. „Pracovat s lidmi, kteří trpí duševní chorobou, je náročné. Tělesně postižení na vozíku, když je bezbariérový přístup, tak jsou zaměstnatelní. Lidé s bipolární poruchou, kteří berou antipsychotika, jsou zpomalenější a vyžadují odlišný přístup,“ popisuje podnikatel.

Tím, že Hovorka stejnou nemocí trpí, tak ví, jak k těmto lidem přistupovat. Zaměstnance učí aranžmá vyrábět a vymýšlí i různé vzory. „Začínali jsme s jednoduchými aranžmá například s listem africké aloe vera, na níž jsme připevňovali africké šišky apod. Do ořechů vrtáme díru a sázíme do nich sukulenty. Velmi moderní jsou výrobky s preparovanými rostlinami a mechem, takže vyrábíme mechové obrazy nebo mech vkládáme do týkových misek či do bílé keramiky. Zajímavé je, že každý v naší skupince přinese jiný nápad, jaké aranžmá vytvořit,“ usmívá se Hovorka. V listopadu loňského roku přijal na čtyři hodiny deněě Ivetu Chrzovou jako ředitelku Tajuplné mysli, ta je sama také OZP. Společně projekt rozjeli a v březnu přijali další zaměstnance.

„Mám celkem čtyři zaměstnance, se mnou nás je pět. Sám bych ale řídit dvě firmy nezvládl. Paní Chrzová je velmi schopná. Hned na rozjezd oslovila sponzory, kteří zaplatili aranžmá pro čtyři domovy seniorů na Berounsku, respektive pro seniorky jako dárek k MDŽ.

Rád bych jim touto cestou poděkoval. Jedná se o firmy Apokork studio Králův Dvůr, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s, AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o., LIMEX ČR, s.r.o., Heap Co 2000 Žebrák a Saint Gobain Security Hořovice. Celkem jsme pro domovy vyrobili 198 aranžmá. Na pátečních trzích představíme aranžmá do nichž jsme využili i novinku - preparované růže, které stále vypadají jako živé,“ ukazuje podnikatel.

Chráněná dílna Tajuplná mysl zaměstnává i Ondřeje, který též trpí psychickými problémy. Zpočátku byl zamlklý, ale teď už se i směje a povídá si. Manuální práce v úzkém kolektivu mu velmi svědčí. Jelikož se jedná o invalidní zaměstnance, mohou pracovat jen 4 hodiny denně. Někteří pracují 5 hodin a v pátek mají volno. Vydělají si víc, než je minimální mzda. „Až si začne firma vydělávat, rád bych jim platy zvedl,“ prohlásil Hovorka, který plánuje výrobky z chráněné dílny prodávat na trzích na Berounsku a také v kavárně na berounském nádraží, kterou bude provozovat Klubíčko.

„Ještě hledáme další kanály prodeje v květinářstvích nebo dárkových předmětech. Do budoucna počítáme i s e-shopem,“ loučí se podnikatel.