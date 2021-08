Cyklisté mohli na policisty narazit na několika místech. „Od páté hodiny večerní hlídky zaujaly místo hned na několika stanovištích, a to jak na území města, tak na přilehlých cyklostezkách. Setkat s policisty se lidé mohli například na cyklostezce Hýskov – Beroun, na stezkách přímo v městě Berouně a na Husově náměstí,“ upřesnila mluvčí policie Michaela Nováková.

Policisté kontrolovali především přítomnost alkoholu, a to i kvůli nedávné nehodě opilého cyklisty, která se stala 10. srpna ve večerních hodinách v Berouně. Muž havaroval na sdíleném kole v Tyršově ulici a musel poté být převezen do hořovické nemocnice k ošetření. Sanitku mu zavolali svědci. Přivolaní policisté do nemocnice u muže naměřili přes dvě promile alkoholu v krvi.

„Policisté kontrolovali především požití alkoholických nápojů před jízdou. Celkem bylo zkontrolováno několik desítek lidí a odhalili jsme patnáct cyklistů pod vlivem alkoholu. Nejvyšší naměřená hodnota u kontrolovaného byla 1,96 promile. Tři osoby nadýchaly jedno promile a dva účastníci silničního provozu jedoucí na bicyklu test na alkohol odmítli. Zbývající drobnější prohřešky se řešily domluvou,“ podala podrobnosti mluvčí policie.

Vzhledem k tomu, že cyklista je přímým účastníkem provozu, vedle jízdy na kole v podnapilém stavu se policisté věnovali i dodržování dopravních předpisů. Ukazuje se, že lidé buďto značení ignorují, nebo jej neznají. „Samozřejmě se hlídky zaměřily i na kontrolu dodržování dopravního značení, které podle posledních zjištění cyklistům dělá problém. Především zákazové a příkazové značky mnohým uživatelům bicyklů nic neříkají. I cyklisté musí bezpodmínečně dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,“ upozornila mluvčí.

Pozornosti policistů neunikl ani technický stav jízdních kol. Hlídky se navíc chtějí do terénu vrátit i v budoucnu. „Vzhledem k tomu, že cyklistika se v regionu stala velice oblíbenou, budeme i nadále pokračovat v obdobných preventivních akcích,“ potvrdila Nováková.