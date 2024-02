Podívejte se: Cyklostezka Hořovice – Kotopeky byla slavnostně otevřena

U rybníka Valcverk se v pátek 2. února slavnostně otevřela cyklostezka Hořovice – Kotopeky. Nová cyklostezka měří 854 metrů a je součástí trasy Praha – Norimberk. Vybudováním tohoto úseku je tak dokončena trasa mimo hlavní silnice a to od obce Osek až do obce Kotopeky. Dále se navazuje na cyklostezku ve Zdicích s pokračováním do Prahy, podél Vltavy až do Mělníka.

Cyklostezka Hořovice – Kotopeky slavnostně otevřena | Video: Hájíčková Jana

Návrh na cyklostezku předložil už v roce 2015 tehdejšímu vedení města Hořovice David Grunt, který je nyní vedoucím odboru výstavby a životního prostředí. „Trasa byla navržena v bezpečné vzdálenosti od koryta Červeného potoka, aby se neopakovala situace se stržením cyklostezky ve směru na Osek při povodni v roce 2013. Tehdy došlo ke stržení asi 140 metrů již dokončené stavby,“ uvedla Hana Plecitá z finančního odboru města Hořovice. Stavba vyšla na téměř 12 milionů korun, přičemž zhruba pět milionů uhradil Státní fond dopravní infrastruktury a čtyři miliony Středočeský Fond cyklistické infrastruktury. O realizaci se postarala firma Ekotech Hořovice, která začala se stavbou v srpnu roku 2022 a dokončila ji ještě tentýž rok v listopadu. Kolaudace proběhla v prosinci roku 2023. Cyklostezka mezi Berounem a Srbskem je zavřená. Přesto se tam chodí a jezdí Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili předseda krajské komise pro styk s obcemi Petr Halada, místostarostka Hořovic Věra Eschnerová, vedoucího odboru výstavby David Grunt a majitel realizační firmy Ekotech Hořovice Milan Vyštejn. Dominantou je dřevěná lávka z trámové konstrukce s délkou 38,5 metru podle návrhu architekta Richarda Bartíka. Trámová konstrukce mostu byla obložena modřínovými plaňkami, aby hezky zapadala do prostředí nově zrevitalizovaného rybníka Valcverk. „Založení konstrukce zde nebylo z důvodu řečiště Červeného potoka jednoduché. Dva betonové pilíře lávky jsou usazeny na betonové piloty v hloubce 14 metrů,“ dodala Plecitá. Revitalizace rybníka Vlacverk byla dokončena v roce 2020 a společně s cyklostezkou láká k procházkám jak občany Hořovic, tak Kotopek. „Chodíme sem každý den na procházku, protože je to po rovině. Někdy dojdeme až k rybníku," prohlásili dva senioři z Kotopek, kteří se o holích udržují fit. Cyklostezku ale čekají ještě drobné úpravy. „Kolem cyklostezky proběhla kontrola stávající zeleně certifikovaným arboristou (odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, pozn. red.), který navrhl některé stromy pokácet kvůli bezpečnosti a ostatní prořezat. U mostu jsou již nyní vysázeny nové keřové porosty, další výsadba zeleně bude následovat,“ podotkla Plecitá. Cyklostezka bude doplněna o lavičky, pro některé z nich se využije dřevo z pokácených stromů. Přibudou nové odpadkové koše a v místě neutěšeného rumiště za rybníkem Valcverk vznikne tzv. pikniková louka s ohništěm a posezením. Stavba Berounského tunelu: V regionu vzniknou nové silnice i most „Cyklostezka přímo navazuje na nezpevněnou cestu, která vede pod sportovišti směrem ke sportovní hale a Společenskému domu. I tuto cestu bychom rádi brzy proměnili v plnohodnotnou asfaltovou cyklostezku a zpřístupnili tak další část města občanům pro sportování i procházky. Se stavbou počítáme v příštím roce, v případě vhodného dotačního titulu ji zrealizujeme ještě letos,“ uzavřela Plecitá. Mohlo by vás zajímat: Přání obyvatel vyslyšeno: Park u Zábranského kostela oživí nová zeleň i chodníky Zdroj: Hájíčková Jana

