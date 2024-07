„Posledních čtrnáct dní se na podatelně v Berouně stály dlouhé fronty. Úřednice se nezastavily. Jedna dokumenty přebírala a druhá je zapisovala do spisové knihy. Prakticky bez pauzy. Lidé nosili mnohonásobně více dokumentů, že se ani nevešly do schránek jednotlivých odborů. Chápu, že se lidé chtěli vyhnout poplatkům, které se od 1. července zvýšily, ale teď úředníkům volají, kdy to bude vyřízené a oni jsou z toho vystresovaní,“ popsala neutěšenou situaci na berounském stavebním úřadě tisková mluvčí Jitka Soukupová.

Podle ní měří hromada dokumentů na stavebním úřadě přes dva metry. Obávají se, že úředníci nebudou schopni všechno vyřídit ani do konce roku.

Podobnou situaci zažívají i na stavebním úřadě v Hořovicích. „Průměrně k nám na odbor výstavby chodí 15 až 20 žádostí denně. Ale v posledním červnovém týdnu nám přišlo 190 žádostí denně. Úředníci dostali mnohonásobně více práce než obvykle a díky tomu se k digitalizovanému portálu stavebníka dostanou reálně až někdy v říjnu,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu v Hořovicích David Grunt.

I zde jsou úřednice ve stresu, protože jim lidé volají, kdy budou jejich žádosti vyřízeny. Navíc personální stav na úřadech není dobrý, obávají se, že se systém zhroutí. „Někteří uvažují o důchodu nebo o odchodu. Mladí lidé se nám nehlásí, protože jejich ohodnocení je žalostné. Člověk po vysoké škole nastupuje za 22 tisíc korun hrubého. Kdo by o takto ohodnocenou práci měl zájem?“, vyjádřil své obavy Grunt.

Do Hořovic dorazilo technické vybavení poslední týden v červnu. „Přišlo nám osmnáct sestav počítačů, ale zapojení jednoho trvá pracovníkovi IT celý jeden den. Ze starých počítačů se do nich musí všechno převést, takže do 1. července nemohl stejně všechno stihnout. A další zásadní problém je, že nám doposud nikdo neřekl, jak do nového systému převedeme žádosti z naší spisové služby,“ dodal Grunt.

Šestkrát více žádostí než obvykle obdrželi poslední týden v červnu i na stavebním úřadě v Králově Dvoře. „Jsme totálně zavaleni žádostmi, takže minimálně tento týden se je pokusíme aspoň roztřídit. Nikdy jsem se s takovým návalem nesetkal. Do nového systému jsme se zaregistrovali, ale ještě jsme v něm nevydali nic. Navíc došlo k rozlučce spisové služby, která už není pod městským úřadem. Podatelna nefunguje a referentky kromě vyřizování spisů zastupují podatelnu,“ vypočítal problémy vedoucí stavebního úřadu v Králově Dvoře Martin Hobza.