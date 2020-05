V rámci další vlny rozvolňování vládních opatření kvůli epidemii koronaviru se v pondělí znovu otevírají nejen hrady, zámky, jeskyně či bazény a koupaliště, ale i školy pro žáky prvního stupně. Podle údajů města Beroun, které má Berounský deník k dispozici, se v pondělí do lavic tamních základních škol vrátí z celkového počtu 1 309 žáků prvního stupně každé třetí dítě – tedy 460 dětí, což je 35 procent.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nejvíce žáků se v pondělí vrátí do Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí. Z celkem 398 žáků jich má dorazit 220, což činí pětapadesát procent. Naopak pouhých dvanáct procent žáků (tedy 17 z celkových 147) by mělo usednout do školních lavic v Základní škole Beroun – Závodí.

Na znovuotevření škol pro žáky prvního stupně se podle mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové připravovali ředitelé škol ve spolupráci s městem. Nutné bylo zajistit nejen organizační záležitosti, ale především také hygienická opatření podle metodiky ministerstva školství.

„Jedná se o téměř totožné věci, které bylo nutné zajistit při znovuotevření škol pro žáky devátých tříd,“ sdělila Deníku mluvčí radnice Jitka Soukupová s tím, že dezinfekce a ochranné pomůcky už ředitelé škol od města dostali před otevřením školních budov pro žáky devátých tříd a mateřských škol.

„Zástupci všech šesti mateřinek a také čtyř základních škol si dnes vyzvedli na radnici nezbytné dezinfekční prostředky na ruce a ochranné pomůcky, které město zajistilo ze svého rozpočtu. Jednalo se o téměř dva tisíce litrů dezinfekce na ruce, čtyři tisíce jednorázových i pratelných roušek či ochranné štíty,“ informovala před časem na webu města právě mluvčí radnice.

Ministr školství Robert Plaga při oznámení termínu návratu dětí do škol sdělil, že bude záležet na rodičích či zákonných zástupcích, zda dítě do školy pošlou. Stejně tak dobrovolný je i návrat učitelů – ti, kteří mají obavy, se mohou s řediteli domluvit na pokračování on-line výuky. Podle některých rodičů měly školy pro tento školní rok zůstat už nadobro uzavřené.

„Petříka si necháme už doma. Chodí do druhé třídy, posílat ho na pět týdnů do školy je podle mne nesmysl. Školy měly zůstat zavřené, otevřít se měly pouze pro deváťáky a maturanty, kteří mají před sebou zkoušky. I kdybych ho poslala do školy, protože bych se měla vrátit do zaměstnání, tak musím zajistit vyzvednutí kluka ve škole a hlavně hlídání. Babičku a dědu máme u Českých Budějovic. Pracuji z domova a s Petříkem se i učím,“ řekla Deníku maminka Markéta z Berounska.

S tímto názorem ovšem nesouhlasí maminka Daniela. „Když už se smí do obchodních center nakupovat, pak nevidím důvod, proč neposlat dítě do školy. Stačí se podívat, jak lidi navštěvují hobby markety, obchody. Návrat dětí do škol měl být povinný nebo žádný,“ napsala Deníku přes sociální síť maminka Daniela.

A co vy, čtenáři Deníku, myslíte si, že se základní školy měly otevřít pouze žákům devátých ročníků a ostatní by se do školních lavic vrátili až v září? Hlasujte na našem webu.