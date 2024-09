„O průběhu letošní povodňové situace jsme pravidelně informovali občany od čtvrtka 12. září, aby byl zachován klid. Máme tři řeky, ale každá se chovala jinak. V jednu chvíli to vypadalo, že to nebude úplně bez problémů. Na Kačáku to bylo o centimetry, ale dopadlo to tak nejlépe, jak mohlo. Bohužel některá města ve východní části republiky a na Moravě neměla takové štěstí. Prodloužíte-li si pás zkázy z Moravy do Polska, tak tam se nachází naše partnerské město Brzeg, které momentálně prožívá ničivou povodeň,“ řekla zastupitelům starostka Berouna Soňa Chalupová (ODS).

A vzpomněla nedávnou akci dračích lodí v Berouně, které se účastnila letos zvolená starostka tohoto polského města.

„Byla nadšená Berounem, jak je to čisté a upravené město. Teď je ale u nich obdobná situace, jaká byla v Berouně v roce 2002. Předevčírem bojovali, jestli jim nepřeteče čistička, bohužel přetekla. Město je velmi poškozené,“ dodala Chalupová. Připomněla, že při povodních v roce 2002 poslala partnerská města Berounu okamžitou nejen materiální, ale i finanční pomoc.

„Proto bych si dovolila navrhnout, abychom ihned finančně pomohli Brzegu a některému městu na Moravě. Máme k dispozici 400 000 korun, aniž bychom je museli odněkud přesouvat. Navrhovala bych 300 000 korun poslat Brzegu a 100 000 korun na Moravu přes nadaci,“ navrhla starostka.

Pokud bude potřeba, je Beroun připraven v prosinci poslat další peníze.

Diskutovalo se ohledně nadace, které se svěří peníze pro Moravu. Místostarosta Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci) navrhoval Adru, Barbora Skálová (Beroun sobě) Darujme.cz a Zuzana Machová (Lidé pro Beroun) materiální pomoc, konkrétně potraviny, které by doručili skauti.

Nakonec zastupitelé schválili finanční pomoc 300 000 korun pro polský Brzeg a 100 000 korun pro region Jesenicko přes sbírkový účet Adry.