Vůbec poprvé v historii města Beroun měli jeho obyvatelé možnost rozhodovat o využití městských peněz v rámci participativního rozpočtu, na který se vyčlenil jeden milion korun. Lidé společným hlasováním rozhodli, že by rádi ve svém městě měli workoutové hřiště.

„To vyrostlo na Štulovně na pravém břehu Berounky a čeká se pouze na kolaudaci. A protože hřiště samo o sobě nestálo celý milion, ale zhruba 600 tisíc korun, část zbylých peněz z participativního rozpočtu se použila právě na pořízení fitness parku. Ten vyšel na něco málo přes 250 tisíc korun,“ uvedla Petra Lišková z oddělení komunikace a veřejných vztahů města.

Instalace strojů na cvičení byla provedena v úterý 3. srpna. Cvičit zde nicméně půjde až po víkendu. „Měli jsme pro workoutové hřiště vytipovaná tři místa. Nakonec vyrostlo právě na Štulovně. Další dvě byla na velkém sídlišti a na Závodí u in-line dráhy. Tam jsme se nakonec rozhodli umístit tyto cvičící stroje už proto, že je tato část nábřeží naprosto ideální. Instalace byla hotova v jednom dni a nyní se musí ještě počkat minimálně do neděle, než dobře vytvrdnou betonové patky, na kterých jsou stroje připevněny,“ upřesnil místostarosta města Michal Mišina s tím, že workoutové hřiště by se mělo dočkat kolaudace někdy v příštím týdnu.

Demontovatelné stroje

I když jsou cvičící prvky nainstalovány v záplavové oblasti, neměla by je případná velká voda poškodit, či dokonce odnést. Což bylo i podmínkou kvůli povolení od správce povodí. „V této souvislosti jsme instalaci řešili i s Povodím Vltavy a podařilo se to vyjednat s tím, že všechny stroje jsou demontovatelné. Takže, pokud by nás měla, nedej bože, potkat zase velká voda, půjdou oddělat. Tím pádem jsme dostali zelenou a fitness park zde mohl vzniknout,“ dodala Petra Lišková.

Nový berounský fitness park se skládá ze šesti cvičících prvků. Nechybí zde klasický šlapací stroj na procvičení svalů dolních končetin a pasu. Takzvané elipsovité zařízení pomůže zvýšit pohyblivost nohou a paží a všech zapojených kloubů. Stroj na procvičování chůze přispěje ke zvýšení kapacity plic a posílí nohy a hýžďové svaly. Takzvané jezdecké zařízení zajistí protažení celého těla. Jsou zde i stroje na posílení břišních svalů či ramen.

Do hlasování v rámci participativního rozpočtu se v loňském roce zapojilo celkem 2100 občanů města. Online dotazník vyplnilo 2003 lidí a zbytek hlasů byl vhozen do hlasovacích schránek na radnici nebo v pobočce městské knihovny na sídlišti. Hlasování dopadlo těšně právě ve prospěch workoutového hřiště, které zvítězilo nad alejí Plzeňská o pouhých 11 hlasů. Nová anketa pro nadcházející projekt by se měla spustit už v září.