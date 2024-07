Vše začalo, když městská policie přijala informaci od místních obyvatel o oranžovém hadovi, který byl několikrát spatřen poblíž dětského hřiště. Tato zpráva vyvolala okamžitou reakci, protože přítomnost hada v blízkosti dětí je vždy důvodem k obavám. Strážníci tedy ihned vyrazili na místo, aby se dali do pátrání.

Jak odchytit hada:

| Video: Youtube

Díky intenzivnímu sledování se strážníkům podařilo hada během jednoho dne odchytit. Ukázalo se tak, že se naštěstí jednalo jen o neškodnou korálovku, která nepatří mezi nebezpečné druhy hadů. Je však pochopitelné, že přítomnost hada v blízkosti dětského hřiště vzbudila pozornost obyvatel a velké obavy.

Pátrání po majiteli

Po odchytu hada městská policie zkontaktovala záchrannou stanici, která se o hada postará do doby, než bude jeho majitel nalezen. Díky indiciím, které se povedlo během akce shromáždit, mají již ale strážníci pravděpodobně informace o tom, komu by had mohl patřit. S možným majitelem budou následně jednat.

Zdroj: MP Beroun Odchyt hada korálovky v Berouně

Díky včasnému hlášení a profesionálnímu zásahu strážníků se tak podařilo zajistit bezpečnost v oblasti dětského hřiště Pod Homolkou.