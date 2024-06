„Zlé království vyhlásí hodnému válku a tři princezny se rozhodnou ji oddálit tím, že předstírají, že jdou na zásnuby,“ upřesnil režisér.

Na Homoláku měl štáb pět natáčecích dnů. „Dnes jsme tu ale naposledy. A do konce natáčení už nám zbývají jen tři dny. Pokud všechno dobře dopadne, v pátek skončíme,“ prozradil ve středu 12. června režisér. Ve čtvrtek se štáb přesune na Malou Ameriku.

„Chtěli jsme v pátek točit i na Velké Americe, ale bohužel jeskyně, kterou jsme potřebovali, je zatopená, takže máme náhradní plán. Pojedeme do kaolinového lomu Nevřeň u Plzně,“ dodal Pavlíček.

Na Homoláku se natáčí vánoční pohádka Tři princezny. Byli jsme u toho | Video: Deník/Jana Hájíčková

V lomu Homolák se ve středu kolem poledne natáčela scéna, kdy princ přijede na koni do zničené a zpustošené země. Záběr se opakoval zhruba devětkrát. Nejprve natáčela kamera z dálky, pak se slunce schovalo pod mraky a tak se natáčely detaily prince s koněm. Kameraman běhal kolem prince s dvacetikilovou kamerou, která má speciální zařízení proti otřesům. Poté opět na chvilku vysvitlo slunce a mohlo se znovu pokračovat z dálky. Štáb se dorozumíval vysílačkami. Občas se muselo čekat, než odlétne vyhlídkové letadlo, které rušilo zvuk.

„Zjistili jsme, že Homolák je neskutečně komplexní lokace. Natočili jsme zde motivy skoro do celé pohádky. Jednak krásné království krále Jindřicha, ale také kruté, tajemné a zpustošené království královny Mortany. Postavili jsme zde bránu Slunce i bránu Měsíce. Natočili jsme zde motiv Západní hory a sedlo v Západních horách a dokonce i piknik princezen v lese,“ vypočítal Pavlíček. Podle něho filmaře zdržela jen malá přeháňka, jinak na Homoláku všechno krásně klapalo.

Česká televize si sem přivezla autobus s kostýmy, které navrhl Marek Cpin. Všechny se šily speciálně pro tuto pohádku. Bylo zde i několik vozů s občerstvením, autobus s maskérnou nebo karavany jako zázemí pro herce. V jednom z nich jsme našli i dvě princezny, které čekaly na svůj záběr.

„Je to moje první hlavní role, ale před kamerou už jsem stála v Zahradnictví, které režíroval Jan Hřebejk. Moc mě mrzí, že už natáčení končí. S holkami jsme si sedly, i se štábem a všichni mi budou chybět. Díky pohádce jsem ale viděla spoustu krásných míst v České republice a sem na Homolák bych se hned přestěhovala. Je tu krásný klid a příroda,“ prohlásila Josefína Marková. Všechny tři princezny budou také v pohádce jezdit na koni, a tak musely absolvovat tři dny výcviku jízdy na koni před natáčením.

„Měla jsem s koníkem zpočátku problém, že mě neposlouchal. Ukázalo se, že se musíme nejdříve skamarádit. Pak to byla úplná nádhera,“ smála se Sára Černochová, která studuje konzervatoř. „Je to moje první velká role a hned princezna, o které holky sní. Pamatuji si, že v prvním kole na castingu nás bylo asi 100 dívek. Jsem moc vděčná za tuto příležitost, kde jsem získala spoustu zkušeností. Natáčení jsem si moc užila,“ dodala herečka, jejíž nejoblíbenější vánoční pohádkou je Korunní princ.

Lidé na sociálních sítích ale zkritizovali výběr princezen. „Mám takový pocit, že velká část veřejnosti má patent na to, jak má pohádka vypadat. Vlastně mě to těší, protože chci pohádku udělat trochu jinak. Bude to dobrodružný film s prvky magie, ale i s prvky humoru. Snažil jsem se, aby byla pohádka ve všech ohledech jiná. Proto jsem nevybíral princezny prvoplánově krásné. Chtěl jsem, aby každá byla jiná a neokoukaná. Každá má jiný charakterový rys,“ vysvětlil Pavlíček.

Role prince byla jasná hned od začátku. Producentka České televize Kateřina Ondřejková se byla podívat v ostravském Divadle Petra Bezruče, kde hraje Josef Trojan, a režisérovi navrhla, zda by mohl prince ztvárnit právě on.

„Je to moje první role prince. S režisérem Tomášem Pavlíčkem jsme hodně ladili hranu mezi správným pohádkovým patosem a civilním herectvím. Pohádka si totiž žádá určitý specifický herecký přístup,“ uvedl Trojan, který paradoxně na Homoláku točil i před dvěma týdny film Agnieszky Holland o Franzi Kafkovi.

„Je vtipné, jak moc je kontrastní natáčení pohádky oproti Kafkovi a uvědomil jsem si, že tato profese je krásně barevná,“ řekl Trojan. Na otázku, zda by se přijel v létě na Homolák vykoupat, odpověděl: „Nejsem si jistý, jestli je to legální. Takže určitě nebudu veřejně říkat, že bych sem přijel. Ale je to krásné místo,“ smál se.

Kromě Berounska se natáčelo i na hradě Bouzov, na zámku Hrubý Rohozec, v Českém Švýcarsku, v Turnově nebo Mohelnici.