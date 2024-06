„Bazény jsme napouštěli od 20. května, vždy to trvá zhruba týden. Posledního května už jsme ale měli všechno připravené k otevření, což se zatím kvůli počasí neuskutečnilo. Sice má být zítra hezky, ale pak se to zase pokazí, takže ještě počkáme, až bude hezky více dní,“ prohlásil v pátek 7. června vedoucí plaveckého bazénu Tomáš Ekl. Podle něho je červen s návštěvností vždycky slabší a hlavní sezóna je v červenci a srpnu. Podle počasí se pak rozhodne, jestli bude provoz pokračovat i v září.

„Letos jsme vyměnili čtyři stará oběhová čerpadla za dvě nová s frekvenčními měniči. To znamená, můžeme nastavit režim ekonomy, pro noční provoz a pro případ malého vytížení aquaparku. Díky tomu ušetříme elektřinu. Investice stála kolem půl milionu korun,“ uvedl Ekl. Právě kvůli novým čerpadlům bylo nutné bazény napustit dřív, aby elektrikář mohl čerpadla zprovoznit.

Letní Aquapark Hořovice může otevřít. Čeká na slunečné počasí | Video: Deník/Jana Hájíčková

Kapacita koupaliště je 900 osob. V parných dnes se stává, že už je obsazeno ve 14 hodin. „Ale prostory jsou tady velké, takže se lidé na trávě netísní,“ upozornil Ekl. K občerstvení zde slouží Kontejner, Florida a restaurace ve vnitřním bazénu. Jedná se o rychlé občerstvení, takže se zde nabízí hranolky za 100 korun, párek v rohlíku za 40 korun, klobása s chlebem za 100 korun, grilovaný hermelín za 100 korun nebo smažený sýr s hranolky za 190 korun.

„Ještě budeme přidávat slunečníky, ale jelikož musíme po deštích častěji sekat trávu, tak jsme je ještě nerozmístili. Vloni jsme nechali místního umělce Honzu Lizce vytvořit tuto krásnou kachlíkovou zeď, aby byla veselejší. Viděl jsem, že ji vyrobil u školního hřiště, a tak jsme ho oslovili. V dalších letech bychom od něj chtěli ještě stěnu u vstupu,“ řekl Ekl. Návštěvníci zde mají k dispozici čtyři převlékací kabinky a dvanáct toalet venku, po jedné uvnitř.

Pro děti je zde kromě vodních radovánek také pískoviště a dvě trampolíny. Vstupné oproti loňsku podraží o deset korun. Děti od 7 do 15 let a senioři nad 65 let zaplatí 70 korun. Dospělí dají 130 korun a děti do 6 let 30 korun. Rodinné vstupné (dva rodiče a 3 děti do 15 let) vyjde na 300 korun.

Opět jsou v nabídce výhodnější permanentky na deset vstupů pro dospělé za 1000 korun, pro děti do 15 let a seniory nad 65 let 500 korun, nebo rodinná za 2000 korun. A sleva bude od 16 hodin, kdy dospělí dají 60 korun, děti od 7 do 15 let a senioři nad 65 let 30 korun a rodinné vstupné bude za 140 korun.

Otevřeno je v červenci a srpnu každý den od 10 do 19 hodin, v červnu ve všední dny od 12 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin podle počasí.

„Je zakázáno sem chodit se zvířecími mazlíčky a v podnapilém stavu,“ doplnil Ekl.