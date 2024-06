Vítězové. Tak si říká tým složený z osmi vysokoškoláků, který se každý týden účastní Hospodského kvízu v berounském baru Pěkná Brynda. A právě tento tým porazil všechny soupeře ve středočeském finále ligy této zábavné vědomostní soutěže, které se konalo minulý týden v pražské restauraci The Pub, a získal zlaté medaile i putovní pohár. A kde jinde bychom se s nimi mohli potkat, než na Hospodském kvízu v Berouně.

Už v úvodu večera prozradil moderátor berounských Hospodských kvízů Petr Brdičko všem zúčastněným, jak probíhalo finále, kam se probojovalo patnáct týmů ze Středočeského kraje. Tedy těch nejúspěšnějších v lize, která probíhala od ledna do června.

„Beroun byl výjimečný v tom, že zde měl rovnou tři zástupce. Třaskavý čert skončil na čtrnáctém místě, Samostatně se umístili na sedmém místě a Vítězové vyhráli,“ informoval Brdičko.

Z Hospodského kvízu, který se konal minulý týden ve středu v berounském baru Pěkná Brynda. | Video: Deník/Jana Hájíčková

Vítězové donesli všem ukázat medaile a putovní pohár, i když dorazili jen tři z osmi. „V Berouně většinou soutěžíme ve třech nebo čtyřech, ale do finále nás muselo být osm. Absolvovali jsme stejně jako tady pět kol po deseti otázkách plus jedna otázka tipovací. Otázky nám sedly, čekali jsme, že budou těžší. Určitě to ale bylo rychlejší, nebylo tolik času jako v Berouně,“ prohlásili svorně Tereza z Loděnic, která je fyzioterapeutka, biolog Tomáš z Hýskova a právník Martin z Berouna. Všichni jsou vysokoškoláci.

„Kamarád, který zde dnes není, je hudebník, takže zná odpovědi z této oblasti. Když jsou otázky ohledně přírody, tak se oči upínají ke mně. A někdy to vyjde. Hrajeme dva roky pravidelně každý týden,“ dodal Tomáš.

Před finále byli podle něho všichni nervózní a po vyhlášení výsledků překvapení. Pražské kolo vyhráli porotci z novácké soutěže Na lovu. „Měli jen o pět bodů víc, což není o tolik. Sice jsme tady tři, ale je to zásluha všech osmi,“ zdůraznil Martin.

Kromě ligy v Berouně poměřují týmy i síly mezi sebou. A na konci června se zde vyhlašovaly výsledky za uplynulých půl roku. „Na třetím místě se umístil tým Samostatně, druzí byli Vítězové a zlato bral Třaskavý čert,“ vyhlásil Brdičko, který je zaměstnancem pivovaru Staropramen, a proto výhry byly alkoholické. Dárek ale dostal i moderátor. Jednalo se o album Lindsey Stirling.

A pak už následoval další Hospodský kvíz, který vyhrál Třaskavý čert, druzí skončili Samostatně a třetí Vítězové. V Berouně se ale bude hrát i o letních prázdninách. „Čekají nás i dva letní speciály. 22. července to bude filmový a 12. srpna cestovatelský,“ upřesnil Brdičko.

Hospodský kvíz probíhá v Berouně dvakrát v týdnu, v úterý a ve středu. Je ale potřeba se vždy předem registrovat. Startovné stojí 100 korun na osobu. Celkem soutěžící dostanou 56 otázek z různých oblastí a odlišné obtížnosti.