Národní památkový ústav plánuje do roku 2030 postupně ukončit chov těchto velkých šelem na všech hradech a zámcích v Česku. Zákaz se bude týkat právě hradu Točník, dále pak zámků Konopiště a Náchod, ale i zámku v Českém Krumlově.

Podle informací Českého rozhlasu generální ředitelka Naděžda Goryczková podepsala v polovině letošního května memorandum, které stanovuje základní principy spolupráce mezi památkáři a nadacemi Stiftung für Bären a Bears in mind za účelem ukončení chovu nebo držení medvědů na státních hradech a zámcích České republiky.

„Přestože se snažíme o svěřená zvířata pečovat co nejlépe, Národní památkový ústav si uvědomuje, že medvědária na hradech a zámcích stoprocentně nesplňují současné moderní trendy ideálního chovu medvědů v zajetí. Proto se rozhodl, že postupně jejich chov ukončí, nejlépe do roku 2030. Zvířata budou následně převezena do přírodních rezervací, které spravují nadace Stiftung für Bären a Bears in mind,“ přiblížila mluvčí územní památkové správy v Českých Budějovicích Markéta Slabová a dodala, že přemístění medvědů do rezervací je jedinou cestou, jak tato zvířata uchránit před utracením.

Medvědi na hradě Točník

Chlupatí medvídci baví návštěvníky celé řady hradů a zámků. Hrad Točník je domovem medvědů již od roku 1994, kdy se zde v rychle vybudovaném medvědáriu zabydlel medvěd Norbert a medvědice Babeta, o které se po smrti Berouska neměl kdo postarat. Norbert bohužel po necelém roce zemřel.

O rok později byl ale na Točník převezen medvěd Jarda ze ZOO v Hluboké nad Vltavou. Spolu s Babetou se v roce 2004 dočkali u rozšíření medvědária. Po smrti Babety, která zemřela na stáří, dělala společnost Jardovi medvědice Mišta, která se bohužel s Jardou nikdy nezžila, protože se snažila marně získat dominantní postavení. V roce 2008 medvěd Jarda ale těžce osiřel a musel podsoupit dvě operace srdce, které dopadly úspěšně a medvěd nakonec přežil i starší medvědici Mištu, která v roce 2010 ochrnula a zemřela. Poslední rok svého života strávil Jarda v medvědíně sám, zemřel na konci září roku 2011. Hrad Točník byl tak najednou bez medvědů.

Medvíďata Agáta a Martin arrow_left arrow_right info Zdroj: Karel Brož 1/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

info Zdroj: DENÍK/Radka Kočová 2/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

info Zdroj: Karel Brož 3/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

info Zdroj: Karel Brož 4/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

info Zdroj: Karel Brož 5/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

info Zdroj: DENÍK/Radka Kočová 6/6 Medvíďata Agátu a Martina přivítali na Točníku

V roce 2012 byli ale medvědi na hrad navráceni. Občanské sdružení Nudle, které o medvědy na Točníku pečovalo, navázalo kontakt s Václavem Chaloupkem a nabídlo mu prostor pro jeho medvíďata. O rok později, spolu se souhlasem Národního památkového ústavu, sdružení vybudovalo větší medvědín pro dvě medvíďata - Agátu a Martina, kteří s panem Chaloupkem natáčeli pořad "Méďové na cestách" a v medvědáriu na hradě Točník žijí do dnes. Jaký je ale čeká osud, pokud bude chov na hradu Točník ukončen? To je zatím ve hvězdách.

Vyjádření hradu Točník nyní Berounský deník shání.