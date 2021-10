V rámci celosvětové akce Týden skleněného zabijáka, který proběhl ve dnech od 30. září do 6. října, se dobrovolníci a členové ornitologických společností a asociací po celém světě vydali pátrat po místech, kde ptáci narážejí do skel. Tato střetnutí v drtivých případech končí smrtí opeřence.

Dobrovolníci a členové spolku Berounská zeleň vyrazili s ornitology v neděli 3. října do ulic, aby společně ve městě pomohli takováto nebezpečná místa lokalizovat. „Týden skleněného zabijáka se pořádá každý rok. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností jsme se snažili upozornit na ptáky ohrožující místa v Berouně. Jde zároveň o osvětovou kampaň, která má veřejnosti sdělit a ukázat, jak by se podobné skleněné plochy měly zabezpečovat,“ uvedl člen spolku Berounská zeleň Jakub Smejkal, který se sám akce zúčastnil.

Podle ornitologů jsou již dávno překonané klasické siluety dravců, které se většinou umisťují doprostřed skleněné tabule. „Tohle nám bylo během nedělní akce taktéž vysvětleno. Ptáci ty siluety spíše vnímají pouze jako optickou překážku, kterou chtějí obletět,“ vysvětluje Smejkal.

V Berouně v neděli našli tři autobusové zastávky, a sice Na Parkáně a dvě zastávky v obou směrech vedle dálnice na Koněpruské ulici. Ty dostaly nový kabát ve formě samolepek, které jsou speciálně navrženy, aby pomohly ptákům překážku vidět. „Jde o místa, kam ptáci létají přímo za potravou nebo se napít. Tyto zastávky jsme se rozhodli zabezpečit polepem. Použili jsme k tomu řešení, které bylo přímo vyvinuto Českou ornitologickou společností a Ministerstvem životního prostředí. Jde o profesionálně vyrobené samolepky, které jsme pod dozorem ornitologů na zastávky nalepily,“ popsal nedělní akci Jakub Smejkal a dodává, že součástí happeningu byla i přednáška o ptactvu, které s lidmi berounský sídelní prostory sdílí.

Vysoké riziko také představovaly budovy Tipsportu. Společnost ale nebezpečí postupně eliminovala. „Druhá fáze polepení Budovy IT Tipsportu je hotova. S každoročním na konci léta jsme spojili i instalaci posledních polepů, které chrání ptáky před nárazem do skla. Speciální samolepky přibyly i na stěnu do ulice Hrnčířská, nad parkovištěm i na skla na terasách. Věříme, že jiřičky, které hnízdí ve vnitrobloku v některém ze sousedních domů, se už skleněným plochám snadno vyhnou,“ uvedl vedoucí komunikace Václav Sochor.

Tipsport v této souvislosti sáhnul po variantě, které je pro lidské oko minimálně viditelné, nicméně to ptačí překážku bezpečně zahlídne. „Abychom nenarušili estetický dojem z budovy, zvolili jsme nákladnější řešení. Jde o polep, který odráží ultrafialové světlo. Lidské oko ho prakticky nerozezná, ale ptáci jej vidí jako výrazně svítivou modrou skvrnu. Na každé ploše je jedna velká samolepka okolo 20 cm, kterou doplňují další dvě menší, zhruba deseticentimetrové. Odstrašující efekt zesiluje i samotná silueta dravce,“ dodal Sochor.

Ornitologové odhadují, že v důsledku nárazu do prosklené překážky v Česku uhyne až jeden milion ptáků.