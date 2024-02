Nadcházející víkend nabídne na Berounsku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí, mezi kterými stále vedou plesy a masopustní průvody. Vyrazit lze ale i na koncerty, sokolské šibřinky, divadelní představení pro děti, stand-up či na zajímavou výstavu.

BEROUNSKO

Koncert Petra Vondráčka a Knezaplacení Kdy: sobota 24. února 19.00

Kde: Kulturní klub "U závor" Karlštejn

Za kolik: 200 Kč Městyst Karlštejn jménem Karlštejnského kulturního sdružení, z.s. zve na dvojkoncert rokové skupiny Knezaplacení a herce a hudebníka Petra Vondráčka

Zámecký ples

Kdy: sobota 24. února od 19.00

Kde: Svinaře, zámek

Za kolik: 460 korun

Zámek Svinaře pořádá 4. reprezentativní zámecký ples. Návštěvníky přivítá welcome drink, o hudební doprovod se postará živý jukebox. Ukázky společenského tance, tombola o zajímavé ceny. Vstup je povolen pouze ve společenském oděvu.

Sokolské Šibřinky Kdy: Sobota 24. února od 20.00

Kde: Komárov, sokolovna

Za kolik: 200 korun Tradiční sokolské Šibřinky s tématem Cesta do pravěku. V naděli 25. února si Sokol následuje dětský maškarní bál, který začíná od 15.00 hodin a vstupné na něj je dobrovolné.

Sportovní ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Velký sál Společenského klubu v Loděnici

Za kolik: 200 korun

Atleticko-fotbalový Klub Loděnice vás srdečně zve na svůj Sportovní ples. Večerem bude provázet kapela Bingo Band a chybět nebude ani bohatá tombola. Vstupenky lze zamluvit na telefonném čísle 777 315 345.

Městský masopustní karneval Kdy: neděle 25. února od 13.00

Kde: Dům dětí a mládeže Beroun

Za kolik: 40 Kč děti, 5 Kč dospělí Dům dětí a mládeže Beroun zve na městský masopustní karneval aneb Ples zvířátek. Těšit se můžete na karnevalovou diskotéku a soutěž o nejhezčí masku. Po skončení akce mohou zájemci pokračovat na masopustní průvod.

BENEŠOVSKO



Ples města Bystřice

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Sál Hostince U Hlaváčků, Bystřice

Za kolik: 240 korun

Město Bystřice a MKIC Bystřice zvou na ples v sále Hostince u Hlaváčků, sál bude otevřen od 19:30 hodin. K poslechu a tanci zahraje kapela Unisono, můžete se těšit na předtančení v podání taneční školy MZ Dance Team střední Čechy, speciální host večera: Elvis Presley. Nenechte si ujít bohatou tombolu a fotokoutek.

Dětský karneval v Benešově Kdy: neděle 25. února 14.00 - 17.00

Kde: Kulturní a informační centrum, Na Karlově 2064, Benešov

Za kolik: 100 korun Karneval v maskách. Hlavní program pro předem registrované: Pohádkový les – Po stopách sněhové královny (program od autorky blogu Deník fejsbukové matky). Na trase v teple kulturního domu budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly.

Pěvecká soutěž pro děti Králodvorská Koruna:



BOLESLAVSKO



Úplňková taneční party

Kdy: sobota 24. února od 19.30

Kde: Bakov nad Jizerou, Radnice

Za kolik: 150 korun

Za mixážním pultem DJ GeorgK, který bude hrát tanečníkům nejen hity šedesátých až devadesátých let minulého století.

Kollárovci v Boleslavi Kdy: sobota 24. února od 17.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 400, 450 korun Kollárovci, parta mladých talentovaných muzikantů. Hrají písně blízké folklóru východního Slovenska.

KLADENSKO



Vtípečky se zelím v Auto Da Fé

Kdy: v pátek 23. února od 20.00

Kde: Auto Da Fé Kladno

Za kolik: 150 korun

Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace. Trojice vystupujících vám naservíruje to nejčerstvější, co napekli za poslední dobu.

Masopust se ve Stochově koná po celý den Kdy: v sobotu 24. února od 14.00n

Kde: sraz masek na Mírovém náměstí Stochově Masopustní trh začíná od 10 hodin na Mírovém náměstí. Sraz maškar a program začíná od 14 hodin. Nebude chybět soutěž o nejhezčí masku. Od 18 hodin do 23 hodin je v plánu tancovačka ve foyeru kulturního domu. K tanci a poslechu zahraje Pavel Běloušek.

KOLÍNSKO

Odpolední ples

Kdy: sobota 24. února 14.00 - 19.00

Kde: Na Zámecké, Kolín

Za kolik: 150 korun

Pořadatelé z Klubu přátel Františka Kmocha zvou v neděli 25. února od 14 do 19 hodin na Odpolední ples na Zámecké, ke kterému vám zahraje Pardubická šestka. Nebude chybět ani vystoupení TK Bohuslava Matiáše a hra o ceny, která vás jistě taky potěší.

Lichtenštejnové - 400 let knížecího rodu v Čechách Kdy: do 15. 9. 2024, sobota – neděle 10.00 – 17.00

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 80 Kč, snížené vstupné 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč Výstava připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623), především zisku komplexu panství východně od Prahy a na Kolínsku (Uhříněves, Škvorec, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Kounice, Radim a Rataje nad Sázavou). Lichtenštejnové patřili mezi špičku evropské společnosti a až do poloviny 20. století byli významnými činiteli a mecenáši společenského a kulturního života dotčeného regionu.

KUTNOHORSKO



Nirvana Czech Tribute Band - In the name of Cobain

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Music Club Česká 1, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun

Pro tuto partu muzikantů z Nirvana Czech Tribute Band - In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu. Nirvana Tribute Czech je založena pro všechny fanoušky a příznivce živých vystoupení k připomenutí legendy Kurta Cobaina a jeho nadčasového zpracování stylu hudby.

O Tobě – Z nejmladší ženské malby a sochy Kdy: do 18. srpna 2024

Kde: Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

Za kolik: 100 korun, snížené vstupné 50 korun, rodinné vstupné 200 korun Výstava v Galerii Středočeského kraje představí od 4.února do 18. srpna 2024 kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Název výstavy O Tobě postihuje narativy zaměřené na sebereflexi a introspekci, které lze sdílet. Každé JÁ se tu proměňuje v TY. Umění zde zrcadlí svět, v němž společně žijeme a jehož každodennost a banalita je výzvou k jejich překonávání.

MĚLNICKO

Stezka plná omylů

Kdy: sobota 24. února od 9.00

Kde: Zelčín, zoopark

Za kolik: v rámci vstupného

Stezka plná omylů, kde na účastníky čeká deset záludných otázek. Od 9.00 do 11.00 venčení zvířátek, 13.00 komentované krmení, jízda na koni každou celou hodinu.

Koncert Hippie Chippies Kdy: sobota 24. února od 19.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 200 korun Proč přijít: Koncert mělnické kapely Hippie Chippies a křest desky Double Trouble, jako hosté zahrají dvě další skupiny, Piava a Sickmates.

NYMBURSKO

Reprezentační ples města

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Milovice, kulturní dům

Za kolik: 490 korun

Milovický reprezentační ples, hraje Carolina band, moderuje Jakub Kohák, host zpěvačka Monika Absolonová. Vystoupí i Tam Tam Batucada, tanečnice samby, Carisma. Bohatá tombola.

Nymburský masopust Kdy: sobota 24. února od 10.00

Kde: Nymburk, náměstí Přemyslovců a Rejdiště

Za kolik: neuvedeno Sraz na náměstí Přemyslovců, kde starosta předá město masopustnímu reji, následuje průvod historickým centrem ulicemi Tyršova, Malé Valy a Na Rejdišti. Rej maškar, tradiční scénky, hudba a tanec, zabijačkové hody a další dobroty, pohádka a kolotoč pro děti.

PŘÍBRAMSKO

99 zvířat na turné

Kdy: v pátek 23. února od 20.30

Kde: Společenský sál Kulturního střediska Dobříš

Za kolik: na místě 390 korun

Známá a oblíbená kapela Sto zvířat vyrazila na šňůru s názvem 99 zvířat na turné k 34 letům existence kapely, kde hudebníci představují nové album a společně vzpomínají na zpěváka Honzu Kalinu, kteří zemřel na následky nemoci nečekaně minulý rok v létě.

Podnikatelský ples v Příbrami Kdy: v sobotu 24. února od 19.00

Kde: Sokolovna Příbram

Za kolik: neuvedeno Okresní hospodářská komora v Příbrami pořádá Podnikatelský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Melody mix. Chybět nebude bohatý doprovodný program a půlnoční slosování vstupenek o zajímavé ceny.

RAKOVNICKO:

Výstava Klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka

Kdy: v sobotu 24. a neděli 25. února od 13.00

Kde: ZŠ a MŠ Jesenice, budova 1. stupně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Výstava se uskuteční u příležitosti 60 let od založení Klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka.