K události došlo v 16 hodin, kdy hasičům automatická požární signalizace v Kauflandu ohlásila poplach. Na místě zasahovala profesionální jednotka z Berouna. Zatímco hasiči prohlíželi objekt, zákazníci a personál čekali venku.

„Nevíme, co se stalo, ale planý poplach to nebyl. To by nepřijeli hasiči," řekla jedna z prodavaček.

Poplach uzavřel berounský Kaufland. Lidé naštvaně odjížděli | Video: Jana Hájíčková

Zásah byl poměrně rychlý, mnoho lidí však nevydrželo čekat, než se budou moci vrátit ke svým košíkům a od obchodu hromadně odjížděli. Neskrývali při tom svém rozladění.

„Mám pocit, že zkoušejí, co vydržíme. Nejenže přestavují obchod za provozu, zrovna dnes tam lezli dělníci po žebřících ke stropu, říkala jsem si, kdy mi něco spadne na hlavu, ale ještě je každý týden zboží na úplně jiném místě, takže si tam připadám jako detektiv. A dnes tohle. Měla jsem košík skoro plný, strávila tam přes půl hodiny a teď mě vyhodili. Jsem tady naposledy,“ rozčilovala se zákaznice z Koněprus, která odhadovala, že pracovníkům nejspíš odlétla jiskra od nářadí.

Poplach uzavřel berounský Kaufland. Lidé naštvaně odjížděli | Video: Jana Hájíčková

Jak však potvrdil mluvčí středočeských hasičů, důvod poplachu byl úplně jiný. „Hasiči byli na místě v 16.08, provedli kontrolu objektu a zjistili, že poplach způsobil gril, z kterého se zakouřilo. V 16.35 hodin jsme událost uzavřeli,“ sdělil.