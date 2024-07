V Autokempu Beroun Na Hrázi nechalo město opravit tribunu. Petr Nejepsa, který má kemp v pronájmu, pak opravil chodníčky a položil novou dlažbu.

„Také máme pro hosty nafukovací skákadlo, nové molo ke šlapadlu, pět paddleboardů (čtyři velké a jedno malé) a tři grily. Celkové investice odhaduji na 200 000 korun,“ prozradil Nejepsa. V kempu od loňska zavedli novinku, že toalety se sprchami jsou na klíč pro hosty kempu. Klíč je na vratnou zálohu. Pro veřejnost jsou pak jiné toalety. Nutno podotknout, že na všech to v době naší návštěvy krásně vonělo čistotou. Kemp se rozkládá na 22 000 metrech čtverečních, kam se vejde 200 stanů do zadní části a 120 karavanů do přední.

Kempy u Berounky. Víme, kolik stojí a co je v nich nového | Video: Jana Hájíčková

„K občerstvení slouží největší ostuda kempu – velký stánek stlučený ze dřeva, pak pomocný a malý stánek. Jezdí sem i cizinci, nejčastěji Holanďani, Belgičani nebo Irové. Hodně také jezdí po covidu s karavany z Prahy. Pro veřejnost jsme ale museli zpoplatnit pláž, protože sem večer chodila omladina a dělala nepořádek. Proto teď musí děti zaplatit 30 korun a 70 korun dospělí. Vůči lidem, kteří si zde zaplatili pobyt v kempu, nebyla jiná možnost, jak se neukázněných zbavit,“ vysvětlil Nejepsa, který uvažuje o vybudování hřiště a altánku.

„Vloni zde padla vrba, která uhnila. Naštěstí pod ní zrovna nikdo nebyl. Přitom ji kontroloval dendrolog a nic neodhalil. Tak na jejím místě bych chtěl vybudovat altánek a za ním hřiště,“ prozradil své plány. Hosté se také ptají po letním kině, což by díky opravené tribuně nemusel být do budoucna problém.

„Rádi sem jezdíme na ryby. Jsem z Jílového u Prahy, ale přítel je z Berouna, tak mi tento kemp ukázal. Teď jsme tu na tři dny, ale v srpnu přijedeme na čtrnáct dní. Včera jsme ulovili tři kapry, ale pouštíme je zpátky. Líbí se nám prostředí a místní jsou velmi milí. Zejména paní Svobodová s panem Nejepsou. Jen občas bojujeme s dětmi, které nám jezdí na lodičkách moc blízko nahozených prutů,“ prozradila návštěvnice kempu Martina Slapničková.

Camp Srbsko CZ se chlubí vlastním pivovarem. „Momentálně máme na čepu čtyři piva. Nabízíme i nealkoholické nebo fermentovanou limonádu. Jako novinku jsme uvařili višňové pivo bez chemie nebo přidaného cukru,“ prozradila místní obsluha. A bylo vidět, že lidem pivo v bio kvalitě chutná, protože se zde zastavovaly i skupiny na kolech, aby se zde občerstvily.

Rovněž zde půjčují lodě, kdy klienty vyvezou i s lodí do Nižboru a pak mají vodáci celý den na to, aby se vrátili do Srbska, anebo plují ze Srbska do Řevnic, kde je pak vyzvednou. Půjčení kanoe pro dvě osoby stojí 500 korun na den. Kdo nemá stan, může zde využít dvě týpí. Noc stojí 200 korun pro dospělého a 170 pro dítě od 10 do 18 let. Děti do 10 let platí 120 korun. Kapacita kempu je 76 stanů. Nechybí restaurace a toalety se sprchami. Rovněž je možné si pronajmout fotbalové a multifunkční hřiště. Kemp dělí od řeky cyklistická stezka.

Autokemp Karlštejn má pro letošní sezónu dvě nové čtyřlůžkové chatičky a chatičku s kuchyňkou. Celková kapacita kempu je 320 osob, přičemž je zde 48 přípojek pro karavany, 120 míst ve stanech a 56 míst v chatičkách. Malá chatička pro dvě osoby stojí 500 korun na den plus cena za osobu a poplatek z pobytu, velká pro čtyři osoby 1000 korun na den plus cena za osobu a poplatek z pobytu.

„Máme zrekonstruované sprchy a toalety, přičemž sprchy jsou v ceně. Rádi k nám jezdí i cizinci, nejčastěji Holanďané a Němci,“ uvedla správkyně kempu Michaela Coufalová. Hosté mají k dispozici jedno občerstvení a dětské, nohejbalové nebo volejbalové hřiště. Do vody vedou schůdky nebo molo. „Jezdím sem na dovolenou už osmnáct let. Je zde skvělé koupání a krásné výlety,“ řekl host z Českých Budějovic.

Chatičky si lze pronajmout i v Kempu Ostrov v Zadní Třebani, ale preferují zde pobyty na 7 dní. Čtyřlůžková chata stojí na týden 5740 korun, dvoulůžková 3500 korun a šestilůžková 9240 korun. K tomu je nutné připočíst spotřebovanou energii nebo úklid.

„Vedle fotbalového hřiště máme pro letošní sezónu nové další hřiště, kde se dá hrát petanque, badminton, nohejbal nebo volejbal. A rozšířenou nabídku občerstvení. Také je zrekonstruovaná šestilůžková chatka s vlastním sociálním zařízením,“ vyjmenovala novinky pro letošní sezónu správkyně Klára Rytychová.

V blízkosti chatiček je i stylová Country restaurace, která nabízí teplou kuchyni nebo točené pivo (Gambrinus, Plzeň, Svijany) a víkendové country večery s živou hudbou. Podávají zde i snídaně na recepci. V kempu půjčují také paddleboard za 200 korun na hodinu nebo kanoi za 50 korun na hodinu. Kemp se rozprostírá na 7 hektarech, takže je dost místa jak pro stany, tak pro karavany. V chatičkách je kapacita 81 osob.