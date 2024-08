V pondělí 5. srpna vypukla poslední část oprav páteřní silnice v Berouně, která by měla skončit 25. srpna. Jedná se o úsek od mostu TGM až po budovu pošty, tedy k ulici Okružní. Na rozdíl od předchozích oprav je průjezdný jeden jízdní pruh a provoz řídí semafory. Kolony se ale tvoří na obou stranách.

Ráno a odpoledne se řidiči musí obrnit velkou trpělivostí. Cestu jsme změřili v pondělí v pravé poledne a zdržení trvalo deset minut. Kolona stála od křižovatky ulice Politických vězňů s Lidickou a na druhé straně od křižovatky Plzeňské s ulicí Na Dražkách. Auta jsme spočítali a za jednu zelenou projede okolo dvaceti aut.

Nicméně firma Froněk dopravní stavby, která zakázku vysoutěžila od Středočeského kraje, postupuje velmi rychle. „Je možné, že stihneme zakázku zhotovit o několik dní dříve,“ připustil jeden z dělníků.

V Berouně se tvoří dlouhé kolony. Poslední část oprav vyžaduje trpělivost řidičů | Video: Jana Hájíčková

Kvůli této rekonstrukci přibude i řada změn. Řidiči musí počítat s tím, že nebude možné odbočit z třídy Politických vězňů do Okružní ulice a na Wagnerovo náměstí. V pondělí to ještě šlo, ale až se bude opravovat druhá strana, tak už to možné nebude. Řidiči se tam dostanou po objízdné trase ulicemi Plzeňská, Bratří Nejedlých a Za Městskou horou.

Rovněž bude uzavřen výjezd z Husova náměstí Českou ulicí. Z Husova náměstí se bude vyjíždět okolo radnice ulicí Na Klášteře a Havlíčkova. Ve všech těchto ulicích s výjimkou náměstí proto platí po celou dobu uzavírky zákaz zastavení.

Změny se dotknou také autobusové dopravy. Jako první bude uzavřen jízdní pruh směrem na Prahu, bude tak mimo provoz zastávka U Černého koně (u Duslovy vily).

Cestující budou nastupovat na náhradní zastávce U Plzeňské brány (u Billy). V druhé fázi bude uzavřen směr do centra, mimo provoz tak bude zastávka U Černého koně (u parkovacího domu) a mimořádně bude zřízena náhradní zastávka před budovou Medicentra.