Demolice původní šedesát let staré budovy proběhla už v roce 2020. Zaměstnanci Správy jeskyní tak museli pracovat tři roky v provizorních buňkách. Nyní se konečně dočkali důstojného zázemí.

„Dům bude sloužit ke vzdělávání dětí, studentů i dospělých a zároveň je opožděným dárkem k nedávným 50. narozeninám zdejší chráněné krajinné oblasti,“ řekl před přestřižením pásky ministr životního prostředí Petr Hladík.

V budově je víceúčelový sál, kde se budou promítat zdarma tematické filmy o přírodě, ale budou zde probíhat i přednášky nebo výstavy. A už na čtvrtek bylo nachystáno promítání filmu Listování Českým krasem a výstava fotografií Martina Frouze, která se věnuje proměnám areálu Koněpruských jeskyní v průběhu času. Zobrazuje jeskyně od jejich objevení v roce 1950 až do současnosti. Výukové programy pro školy se zde zaměří na netopýry, trilobity, přírodu či minulost krajiny Českého krasu.

Turisté mají k dispozici také úschovnu kol, která připomíná voliéru, a odpočinkový altán, jehož dominantou je 3D model Koněpruských jeskyní. Nechybí ani restaurace a herní koutek pro děti.

„Na provozování restaurace proběhlo výběrové řízení a vyhrála firma Kapuli, která se pyšní zdravějším stravováním. Předtím zde byl bufet s rychlým občerstvením, na což si návštěvníci stěžovali. Běžně otevíráme až prvního dubna, ale kvůli Velikonocům jsme otevřeli ve všech jeskyních už od zítřka, tedy od pátku 29. března. Vstupné se v Koněpruských jeskyních zvedlo vloni jen symbolicky o deset korun, ale letos žádné zdražení neplánujeme. A nově už se nebude vybírat poplatek na parkovišti,“ prozradil Pavel Gejdoš ze Správy jeskyní.

Nově přibyla také výstava trilobitů a kamenů s podrobným popisem, informační tabule, herní a naučné prvky pro děti a naučná stezka po povrchu návrší Zlatého koně a jeho opuštěných lomech, geologických a paleontologických nalezištích či krasové květeně. Návštěvník si tak kromě prohlídky Koněpruských jeskyní odnese i řadu dalších poznatků.

„Na vytvoření expozice o geologické, biologické i historické rozmanitosti Českého krasu se podíleli odborníci Správy jeskyní, České geologické služby a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jedná se o dvanáctý Dům přírody, který byl v České republice otevřen. Ještě letos zprovozníme další na Pálavě a v Hodonínské Dúbravě. A před čtrnácti dny byl otevřen v Bílých Karpatech. Doufáme, že se podaří mít v každé chráněné krajinné oblasti Dům přírody,“ uzavřela Karolina Šulová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Koněpruské jeskyně ve zkratce:

- Objeveny byly v roce 1950, pro veřejnost se otevřely v roce 1959.

- Ročně je navštíví okolo 100 000 lidí.

- S celkovou délkou 2050 metrů (zpřístupněno je 620 metrů) a výškovým rozpětím přes 70 metrů jsou největším jeskynním systémem Čech s bohatou krápníkovou výzdobou.

- Doba prohlídky: 50 minut

- Konstantní teplota: 10,5 C

- Mají tři výškové úrovně.

- Ve svrchním patru byla v 15. století tajná penězokazecká dílna.

- Cena vstupenky: 220 korun pro dospělé, 120 korun pro děti od 3 do 15 let a ZTP osoby, 180 korun pro seniory nad 65 let a studenty do 26 let

- Otevírací doba: každý den od dubna do října (v listopadu jen ve všední dny), o letních prázdninách od 8 do 17, v červnu a září od 8 do 16 hodin, jinak od 9 do 16 hodin