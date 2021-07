Lidé si tak mohou přijít v klidu zaplavat ještě před oficiálním otevřením koupaliště. Ve hře je ovšem i špatné počasí. „Ranní plavání pořádáme podle toho, jestli nebude moc chladno nebo pršet. Chtěli jsme začít už v první prázdninový den, ale právě kvůli nepřejícímu počasí jsme to posunuli na další týden a začali až od úterý 6. července. Zájemci mohou přijít každé úterý a čtvrtek ráno mezi sedmou a devátou hodinou,“ potvrdil ředitel berounského koupaliště Antonín Marx.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Právě kvůli počasí je tedy doporučeno před každým úterým a čtvrtkem sledovat webové stránky koupaliště. „Určitě bych rád poprosil návštěvníky ke shovívavosti. Budeme se to snažit vyhodnocovat z hodiny na hodinu tak, abychom dali v dostatečném předstihu vědět, jestli ráno otevřeme, nebo ne. Vždy to uvidí na našich internetových stránkách,“ dodal ředitel.

Nápad se povedlo uskutečnit i díky pomoci, kterou poskytly Vodovody a kanalizace (VAK) Beroun. „Rozhodli jsme se, že to podpoříme, protože to považujeme za výborný nápad. Jednak to je zdravé a samozřejmě to souvisí s vodou. Takže jsme finančně přispěli na rozšíření provozu koupaliště, a to jak na technologický provoz, tak i na personál,“ uvedl ředitel VAK Beroun Jiří Paul. Koupaliště má jinak standardně otevřeno každý den od 10 do 19 hodin.