V pondělí 30. května ráno vypadal areál ještě opuštěně. Na různých místech byl přerostlý plevel. A v nádržích stála zelená voda. Šlo ale o záměr. Nádrže se na doporučení dodavatele bazénových systémů přes zimu nechávají z části naplněné, protože je to především pro kovové prvky vyrobené z nerezového materiálu šetrnější. Tato voda bude mít své využití.

„Část si přečerpáme do retenční nádrže, která je schovaná pod bazénem. Použije se na zalévání zeleně v areálu. Zbytek se vypustí do kanalizace. Na vypouštění upozorňujeme berounskou čističku, to poté musí probíhat pomalu, protože bychom neradi vytopili například okolní sklepy,“ popsal ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.

Až budou nádrže prázdné, nastoupí četa pracovníků, kteří se pustí do čištění celého povrchu. Nejdříve se spláchnou hrubé nečistoty, následně dojde na ošetření speciální kyselinou. Poté už se musí bazén napustit. „Tohle musí proběhnout během dvou dnů,“ podotkl ředitel a dodal, že napouštění se musí dopředu nahlásit, protože jde o velký odběr, a to o zhruba tisíc kubickým metrů.

Jakmile bude vše připraveno, odeberou pracovníci z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vzorky vody. A když bude vše bezproblémové, mohou se Berounští těšit na otevření.

Koupaliště chystá novinky

Letos bude na příchozí čekat několik novinek. Tou první bude přehledné počítadlo návštěvníků v podobě monitoru, který bude umístěn u vstupu. Ten bude ukazovat aktuální počet lidí v areálu koupaliště. V momentu, kdy bude naplněna kapacita, se tato informace ihned na obrazovce objeví. Díky této novince budou provozovatelé koupaliště vědět nejen aktuální stav návštěvnosti, ale i ten celosezonní. „Počítadlo nám bude dávat přesné údaje, kolik lidí koupaliště přes léto navštívilo,“ potvrdil ředitel.

Další novinkou bude zavedení venkovních bezpečnostních schránek, kam si příchozí budou moci uložit cennosti, když se rozhodnou jít z deky se vykoupat nebo projít. Výběr schránek teprve proběhne, ale jejich počet by se měl pohybovat v několika desítkách.

Dobrou zprávou pro návštěvníky je i fakt, že navzdory všeobecnému zdražování se vstup na berounské koupaliště nezmění. Celodenní vstupné pro dospělé tak zůstává na 120 Kč a snížené 60 korun. Odpolední vstup je vždy o polovinu nižší. Nadále bude platit pravidlo, že vstupné je jednorázové. Pokud se tedy návštěvníci rozhodnou odejít a ten den znovu vrátit, budou muset vstup znovu zaplatit. Výjimka bude platit, pokud si lidé půjdou koupit něco k jídlu do sousední restaurace v Edenu.