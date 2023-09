Letošní podzimní čas plný krásných slunných dnů přeje akcím s podzimní tématikou. Po několika velice oblíbených a mezi návštěvníky často navštěvovaných vinobraních, probíhá od pátku 29 září do neděle 1. října v zahradě Lisý v Králově Dvoře-Popovice již tradiční zelobraní. Návštěvníci si tak domů odvážejí již nakrouhané zelí, které si doma naloží do připravených nádob.

Králodvorského zelobraní. | Foto: Deník/Pavel Paluska

Zájemci se do zahrady Lisý sjeli v sobotu 30. září ze širokého okolí. Vytvářela se postupně fronta zákazníků, kteří do Králova Dvora přijeli, jelikož na jednom místě zakoupili vše, co k získání domácího kysaného zelí potřebují. Návštěvníci měli možnost si zde zakoupit vše včetně samotných jameninových nádob. A tak perfektně očištěné a košťálu zbavené hlávky mizely v krouhačce jedna za druhou.

Součástí zelobraní bylo možno ochutnat přímo na místě několik specialit ze zelí a nechyběla ani pravidelná ochutnávka produktů BIO NEBIO.

Ohlédnutí za zářím: Pouť v Tetíně, vinobraní na Karlštejně i tragická nehoda

Taktéž byl započat prodej podzimního ovoce od českých pěstitelů.