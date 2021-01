Ve městě žije dva a půl tisíce lidí, kteří nemají v Berouně přihlášený trvalý pobyt. Znamená to nevýhodu pro městskou kasu, které kvůli nim není plnější, i pro ně samotné, protože musí hledat kličky, jak dosáhnout na místní služby.

Pražská brána v Berouně. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Beroun má podle posledních dat téměř 19 700 obyvatel. Těch, kteří mají ve městě přihlášený trvalý pobyt. A právě na tento počet obyvatel dostává radnice peníze od státu. Kdyby přitom město přesáhlo hranici dvaceti tisíc, následovalo by zvýšení podílu na výběru daní, protože by se posunulo do vyšší kategorie. Přihlášením dvou a půl tisíce lidí k trvalému pobytu by městský rozpočet získal pětadvacet až třicet milionů korun ročně.