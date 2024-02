Léto je sice ještě daleko, ale řada pořadatelů prázdninových táborů pro děti už spustila rezervační systémy a volná místa rychle ubývají.

Letní tábor Sokola Komárov, který je bez elektřiny. | Foto: se souhlasem Jaroslava Kocourka

Domeček Hořovice spustil rezervační systém ve čtvrtek a po pěti hodinách už byly dva pobytové tábory plně obsazeny. „Na dalších už zbývá jen pár posledních míst,“ uvedla ředitelka Vladimíra Šlosarová. Posledních 16 míst z 50 zbývá na letním pobytovém táboře Hlince s názvem Vesmírná duna, který se koná od 13. do 27. července. Je určen pro děti základních škol a stojí 5000 korun.

A ještě 40 míst z 50 je volných v termínu od 30. června do 12. července ve Vranovicích na letním pobytovém táboře s názvem Noc v muzeu. Tady činí cena 5600 korun. 7 míst z celkových 46 zbývá v rekreačním zařízení Olšina v termínu od 29. června do 6. července na táboře s názvem Deník Indiana Jonese. Stojí 4700 korun.

Obsazené jsou tábory Po stopách bájných civilizací a Odkaz ztraceného meče. „Příměstské máme obsazené z padesáti procent. Ještě je možné vybírat z turistického, cykloturistického, výtvarného apod.,“ dodala Šlosarová.

Dům dětí a mládeže Beroun zahájil rezervační systém ve středu a tábor už je vyprodán z jedné třetiny. „Zbývá ještě šedesát volných míst z devadesáti. Je určen pro děti od 6 do 15 let a ponese se v duchu olympijské záhady. Proběhne od 28. července do 10. srpna v Pohádce Bělá pod Bezdězem. Doprava je vlastní a tábor stojí pro jedno dítě 7500 korun,“ prozradila ředitelka Petra Zavadilová.

Dále jsou v nabídce i příměstské tábory, přičemž největší zájem je od 1. do 4. července na téma Pokémon. Rodiče za dítě zaplatí 2400 korun. Zatím ale žádný z táborů není plně obsazen. Zájemci mají čas do 15. června.

Příměstské tábory pořádá pro děti od 4 do 12 let i Zvířátkov v Olešné u Hořovic. Rezervační systém spustili 21. ledna a už o den později byl tábor na téma Týden chovatelem obsazen.

„Volná místa máme ještě na Z pohádky do pohádky od 22. do 26. července , tady je 7 míst volných z celkových 15, a Na vlnách od 19. do 23. srpna je 12 volných míst z celkových 15. Cena za jeden turnus je 3800 korun. Scházíme se každý den v 8 hodin ráno a končíme v 16 hodin,“ uvedla jedna z organizátorek Klára Veigendová.

TJ Sokol Komárov pořádá letní stanový tábor v termínu od 13. do 27. července ve Lhotě pod Radčem. Prodej zahájili v druhé polovině ledna a ze 60 míst už zbývá polovina. „Členové sokola, kteří platí příspěvky, mají zvýhodněnou cenu 4800 korun, jinak pro ostatní stojí tábor 5400 korun. Je určen pro děti ve věku od 7 do 15 let. Táborovou hru zveřejníme až v průběhu února. Tábor je bez elektřiny, máme černou kuchyni, vaří se na kamnech,“ lákal hlavní vedoucí Jaroslav Kocourek.

