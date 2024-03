Řidiči, kteří jedou z Lochovic do Hořovic, se musejí obrnit trpělivostí. Prořezávají se zde stromy. V době prací je volný pouze jeden jízdní pruh.

Prořezy a kácení stromů z Hořovic do Lochovic | Foto: Deník/Jana Hájíčková

"Podél silnice II/114 z Hořovic do Lochovic v úseku ke křižovatce na Rpety provádíme odborný prořez a také kácení nebezpečných stromů mimo jiné i v zastavěném území. Práce nás vyjdou zhruba na 900 tisíc korun včetně likvidace větví. Dokončení prací plánujeme do konce dubna, respektive kácení a prořezy budou dokončeny do 31. března. Poté poběží dokončovací práce jako likvidace odpadového dřeva apod.," vysvětlila tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Dalším úsekem na Berounsku, kde dochází k prořezu stromů, je silnice z Koledníku do Tetína.

Prořezy stromů z Koledníku do TetínaZdroj: Deník/Jana Hájíčková

"Obdobná situace je na druhém zmíněném úseku, tedy mezi Koledníkem a Tetínem, kde rozsah prací je menší a náklady budou činit zhruba 200 tisíc korun. Dokončení prací předpokládáme do konce března," uzavřela Kučerová.

