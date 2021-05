Anonymní výhružka zalarmovala městskou policii, která už v pátek 7. května na celý den zvýšila dohled nad všemi zařízeními ve městě. Hned v půl deváté ráno dva strážníci zaujali stanoviště před detašovaným pracovištěm Mateřské školy Sluníčko v městské části Zavadilka. Vstupní branky oploceného areálu školky byly důkladně zabezpečené a personál měl za úkol si všímat jakéhokoliv podezřelého pohybu v okolí.

Hlavní pracoviště Mateřské školy Sluníčko v ulici Vladislava Vančury přijalo stejně důkladná opatření. I přesto do obou školek dnes nepřišla asi polovina dětí a vyučování proběhlo pouze uvnitř budovy. „Rodiče se kvůli opatrnosti rozhodli dnes nechat až polovinu dětí doma. Pevně doufám, že se jedná o planý poplach, i tak nenecháváme nic náhodě. Co se týče bezpečnostních opatření, rodiče do školy pouštíme přes video telefon, takže dobře víme, kdo do budovy jde,“ ujistila ředitelka Ivana Čampulová.

Děti zůstaly uvnitř

Ta doplnila, že jim bylo ve čtvrtek policií doporučeno informovat rodiče, aby se sami rozhodli, zda děti do školky poslat, či ne. „I když si myslím, že se jedná opravdu o špatný vtip, vidím v tom i dobrý důvod, jak si prověřit zabezpečení ve všech školách a školkách. Určitě nás to nechalo se zamyslet, jaká opatření by se dala ještě vylepšit. Například ke vchodu pro návštěvy umístíme zrcadlo tak, aby bylo z okna dobře vidět pro případ, kdyby se v tomto místě chtěl někdo schovat,“ dodává ředitelka s tím, že se v pátek rozhodli ani nejít s dětmi ven.

V Mateřské škole Pod Homolkou byla situace také klidná. Budova a vstup do areálu zařízení byly pečlivě zabezpečené. Personál si dobře zaznamenával pohyb osob v blízkosti. I v tomto případě rodiče některé děti do školky nepřivezli. „Dnes se rodiče rozhodli neposlat do školky až dvě třetiny dětí. Jinak vše u nás probíhá v klidu,“ sdělila ředitelka Jitka Haklová.

Policie na Twitteru ujistila, že NCPOZ vynakládá velké úsilí k v vypátrání pachatele. „Chtěli bychom ubezpečit veřejnost, že policie vyvíjí maximální úsilí k vypátrání autora výhrůžek. Provádíme nejrůznější opatření, jak veřejná, tak skrytá. Předáváme preventivní doporučení,“ objevilo se včera na oficiálním twitterovém účtu policie.