Podívejte se: Kuba neslavil sám. Do Medvědária v Berouně přišly desítky medvědů

Ve středu to bylo přesně třiadvacet let, kdy se tři medvědi z Večerníčku - Matěj, Vojta a Kuba přestěhovali do Medvědária v Berouně. Bohužel Kuba už zůstal z trojice poslední. Ale v tento významný den nebyl sám. Přišly desítky dětí v maskách medvěda, aby oslavily tuto událost společně s ním.

Kuba nebyl sám. Do Medvědária v Berouně přišly desítky medvědů | Video: Hájíčková Jana