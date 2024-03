Návštěvníky lesoparku Městská hora čeká dobrá zpráva. Občerstvení u medvědária bude opět otevřeno díky novému provozovateli, kterým je Berounská sportovní. Stánek se otevře již v úterý 19. března.

Oblíbené občerstvení s názvem Palačinky u Vojty, Kuby a Matěje, které bylo v blízkosti medvědária otevřené více jak deset let, se rozhodli majitelé v loňském roce uzavřít.

Ačkoli provozovatelé nové provozovny s občerstvením počítali v březnu jen s víkendovým provozem, vzhledem k počasí se rozhodli otevřít již dříve, a to od úterý do neděle od 12.00 do 17.00.

V souvislosti s otevírací dobou občerstvení budou ve stejnou dobu zprovozněny i zdejší toalety. Mimo provozní dobu mohou lidé využít mobilní toaletu, která je na Městské hoře k dispozici od minulého týdne.

A co návštěvníci ve stánku naleznou? Těšit se můžete na teplé i studené nápoje, nejrůznější pochutiny, ale i teplé sladké a slané občerstvení. Takže ve stánku dostanete například zapečené panini a nepřijdete ani o oblíbené palačinky.

Od stánku je to jen skok k medvědáriu, kde už na vás čeká ze tří večerníčkových bratrů jen Kuba. Pokud i jemu chcete přispět něčím na zub, můžete přispět do kasičky u medvědária nebo na speciálně zřízený účet veřejné sbírky. (č.ú. - 51 - 4852560217/0100)