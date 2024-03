Město Beroun zavádí velkou novinku, která pomůže městským strážníkům. Jedná se o nové monitorovací vozidlo, které bude kontrolovat, jestli mají řidiči zaplacené parkování na placených parkovištích a také platnost parkovacího opravnění na modrých zónách.

Parkování na Husově náměstí v Berouně. | Foto: Petra Lišková

Monitorovací vozidlo mohou Berouňáci začít potkávat ve městě od začátku března. Novinka přichází spolu se změnou celého systému kontroly parkování.

Co se týče parkovacích karet, jejich platnost z loňského roku byla prodloužena do 15. února 2024, a to z důvodu registrace do nového systému, kdy budou oprávnění vydávána již na časový úsek jednoho roku, nikoli na kalendářní rok, jako tomu bylo doposud.

Novinkou je také to, že lidé už pro letošní rok nedostanou fyzickou parkovací kartu, ale vše bude vedeno v automatizovaném systému. Během letošního roku bude spuštěn online systém, díky kterému budou moci obyvatelé požádat o prodloužení parkovacího oprávnění z pohodlí domova. Klíčovým prvkem pro kontrolu parkovacího pořádku je pouze registrační značka vozidla, která bude zanesena přímo v systému.

„Díky automatizaci se výrazně zvýší efektivita kontrol správného parkování. Monitorovací vůz opakovaně během dne pokryje násobně větší území, než jsme mohli s našimi zdroji doposud zvládnout. Tím se našim strážníkům trochu uvolní ruce a budeme se moct více soustředit na ostatní práci,“ řekl velitel Městské policie Beroun Alexandr Scherber.

Monitorovací vůz bude vybaven kamerovým systémem, který načte registrační značku i celé vozidlo. Pořídí také fotku dopravního značení a vyhodnotí, jestli je auto zaparkované podle předpisů či nikoli. Data monitorovacího systému nálsedně policie vyhodnotí a vyřízení přestupků bude poté řešeno automaticky. Pokuty už Berouňáci nebudou muset chodit platit na okénku Městské policie, ale budou je moci uhradit převoden na účet uvedený v poučení.

Kromě kontroly parkování v modrých zónách a na parkovištích, bude systém schopný odhalit i drobné přestupky, jako třeba parkování na zákazu stání. Kontrolovat zaparkovaná vozidla bude monitorovací vůz i několikrát denně. Při každém průjezdu zkontroluje auto úsek dvakrát za sebou, ve zhruba pěti až deseti minutových intervalech. Tento systém funguje ve všech větších městech.

„V březnu bude spuštěn měsíční testovací provoz monitorovacího auta, kdy bude probíhat kontrola funkčnosti systému a například se doladí i jeho trasa. Jedná se o prověřený systém, který funguje několik let ve velkých městech. Proto předpokládáme bezproblémové zprovoznění. Jsme ale připraveni řešit jakýkoliv zádrhel,“ dodal místostarosta Michal Mišina.

Cílem této novinky je omezit parkování příměstských aut ve městě a motivovat tak řidiče k využití záchytných parkovišť. Příměstští si mohou vybrat z několika parkovišť, například P+R pod dálničním mostem nebo Na Podole, parkovací dům U Černého koně, případně některé z dalších parkovišť ve městě.

Rozšíření modrých parkovacích zón

„Stále více Berouňáků nás navíc oslovuje s rozšířením modrých zón. Díky modernímu monitorovacímu systému, tak budeme moc rozšířit zóny do míst, kde je Berouňáci potřebují nejvíce,“ doplnil Mišina.

Budoucí rozšíření modrých zón nepočítá se zdražením cen parkovacího oprávnění pro rezidenty za první vozidlo. Cena nadále zůstává na 360Kč za celý rok, což představuje ani ne korunu za den. „Tuto položku nejde chápat jako poplatek za parkování, ale za výsadu, že v dané zóně nebude parkovat nikdo, kdo nemá oprávnění,“ uzavřel Mišina.

