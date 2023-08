Novinku v muzeu zavedl geolog, muzejní edukátor a učitel Pavel Bokr. První lekce se uskutečnila na králodvorské základní škole, kde vyučuje. Už v době pandemie jej napadlo mezi dětmi populární počítačovou hru využít k výuce fyziky, matematicky či programování. Jeho oblíbená geologie tak na sebe nemohla dlouho čekat.

Geologem na vlastní kůži. Návštěvníci muzea v Minecraftu pátrají po zlatu i uhlí

Děti se v prostorách muzea na hodinu a půl sejdou a s průvodci se společně vydávají do minecraftové simulace skutečného světa s ložisky a rud vzácných kovů a dalších nerostných surovin. „V klasické hře jsou ložiska generovaná náhodně a většinou kde se kopne, se najde třeba uhlí, zlato či železo. Ve skutečném světě to ale takto není – když třeba najdete ložisko uhlí, tak široko daleko pak už nic není,“ přibližuje Pavel Bokr.

Jak se dostat ke zlatu

Děti tedy v úvodu začnou kopat stejně, jak by tomu bylo v klasické minecraftovém světě. „Často ale nic nenajdou a přitom zjistí, že při jejich kopání ‚utratily‘ spoustu peněz. Sem tam se jim nicméně povede zauvažovat, že je nejdříve potřeba určit to správné místo, kde by mohly něco najít. A to je ta náležitá práce geologů,“ pokračuje Bokr.

Načež dává příklad, jak se ve hře dostat ke zlatu. „To přitom netvoří nějaké velké žíly, které by byly hezky viditelné na povrchu. Zlato se vyskytuje třeba ve formě drobných šupinek. V našem virtuálním světě si tedy musíme pomoct řekami, do kterých se zlato splavuje. A když se mladý geolog vydá proti proudu, tak může najít vhodnou oblast, kde udělá průzkum a třeba narazí na zlatonosnou žílu. Zde už může začít tento vzácný kov dobývat,“ vysvětluje geolog.

V Muzeu Českého krasu v Berouně se děti mohou stát geology prostřednictvím populární počítačové hry MinecraftZdroj: Deník/Radek R. Kaša

Jak během výkladu ale Bokr zmiňuje, řeky jsou posvátné pro původní obyvatele, takže děti v nich nesmí těžit a tím je znečistit. „Jde čistě o praktický krok, protože si ve škole, kde ten program vznikl, zlato často vytěžily přímo z řeky a pak zapomněly, kam ta stopa vedla. Zároveň jde o určitý náhled k ochraně životního prostředí,“ poznamenal dále Bokr.

Jakmile děti na žílu narazí, je na čase začít s těžbou. „V podstatě za deset minut vytvoří tvar dolu, který naší předci tvořili třeba několik desítek let. Posléze následuje, že oni jsou těmi geology a musí nás k jinému nálezu znovu dovést. Na konci programu mají pak možnost si prohlédnout skutečné zlato, máme tu i surový diamant, dále pak uhlí, železnou rudu a řadu dalších,“ popsal Bokr.

Minecraft ve škole? V Králově Dvoře pomocí této počítačové hry učí fyziku

Do Berouna se svojí dcerou, která si s nerosty různého druhu ráda hraje, vydali manželé Vansovi z Prahy. „Naše Anežka má moc ráda kameny a zároveň ji zajímá, jak třeba probíhá těžba anebo také rýžování a podobně. To jsou aktivity, které ji velmi baví. Takže nás napadlo ji vzít dneska sem, kde se naučí něco nového a jiným způsobem. Je to určitě velmi zajímavé,“ uvedla maminka.

Na dvoře muzea na svoji dceru čekali i manželé Práškovi z Berouna: „Je to něco nového, co děti velmi baví a jednodušeji se tak naučí spoustu nového,“ říká maminka. „A o to více v kombinaci s oblíbeným Minecraftem, který naše dcera hraje,“ dodává manžel.