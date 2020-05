Beroun naváže spolupráci s dalšími městy při nákupu energií

Středočeská města navázala užší spolupráci na minimalizaci nákladů v oblastech energetického managementu, kultury a cestovního ruchu. Pod taktovkou Kladna se do spolupráce zapojilo i nedaleké město Slaný a Rakovník, později se přidá také Beroun. To má totiž energie nakoupené ještě na bezmála půldruhého roku. Deníku to sdělila starostka Soňa Chalupová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Zmíněná tři města se dohodla na společném nákupu energií na Českomoravské komoditní burze v Kladně, která je centrem obchodování dodávek energií pro státní a veřejné organizace, ale i firmy. Města tu společně nakupovala energie pro budovy městských úřadů, městských organizací a společností. Celkově systém burzy přinese finanční úsporu téměř sedm milionů korun. Města tak nákupem dosáhla významného zlevnění elektřiny a historicky nejnižší cenu zemního plynu. Jen město Kladno by mělo za energie ušetřit 3,6 milionu korun. „Pokles nákladů jsme čekali, ale jednotková cena zemního plynu pod 387 Kč na megawatthodinu v maloodběru a 377 Kč ve velkoodběru překonala naše očekávání. Přičítáme to optimálnímu spojení faktorů ovlivňujících cenu, tedy velikosti poptávky, vysoce konkurenčnímu prostředí burzy a samozřejmě načasování nákupu na dobu, kdy jsou ceny aktuálně na svých minimech," prohlásil Dan Jiránek, primátor Kladna, které nákup organizačně zastřešilo. Zrušení daně z nemovitostí? Makléři varují před spekulanty Přečíst článek › Společný nákup energií přinese nemalou úsporu i dalším městům. Rakovničtí ušetří zhruba dva miliony korun, Slaný až 1,5 milionu korun. Podle starosty Slaného Martina Hrabánka pak město může ušetřené peníze použít například na výsadbu nové zeleně, opravy chodníků nebo na organizaci kulturních akcí pro veřejnost. V oblasti sportu a kultury již města Kladno a Slaný spolupracují. „Do nákupu byly zapojeny obě budovy městského úřadu, školy, školky, technické služby či vodárenská společnost Slavos Slaný. Úspora je vyčíslena na jeden až jeden a půl milionu korun,“ sdělil podrobnosti starosta Martin Hrabánek a efektivní spolupráci si velmi vychvaloval. Kromě nákupu energií chtějí představitelé zmíněných měst navázat hlubší spolupráci i v dalších oblastech. Podle starosty Slaného by města mohla společně postupovat například při nákupu spotřebního materiálu, ale i při výběru mobilních operátorů či v oblasti zaměstnanosti – tedy jakéhosi zapůjčování zaměstnanců v době personální nouze. Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů, schválili poslanci Přečíst článek › Společenství by se v dalších letech mohlo rozrůst o další města, k čemuž současné trio měst i vybízí. Jednání probíhají například s městem Kralupy nad Vltavou, ale také Berounem. „Na kladenské burze nakupujeme již několik let, nyní máme nakoupené energie na zhruba ještě jeden a půl roku. Počítáme ale samozřejmě s tím, že se s těmi většími středočeskými městy navážeme spolupráci a budeme nakupovat společně,“ reagovala na dotaz Deníku starostka Berouna Soňa Chalupová s tím, že spolupráce určitě přinese další úspory za platby energií. Města Beroun, Kladno, Rakovník ale také Slaný spolupracují už řadu let v rámci dobrovolného sdružení Bohemia Centralis. To sdružuje právě zmíněné oblasti, které jsou nazývány krajem českých králů a prezidentů a společně lákají turisty do kolébky českého národa.

