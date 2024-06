Transfuzní stanice Nemocnice Hořovice se v pátek 14. června připojila k oslavám Světového dne dárců krve. „Máme v databázi více než 5500 dárců krve a každého z nich si velmi vážíme. Dnes jich přišlo darovat na 80 z nich. Jako poděkování jsme jim předali prémiové čokolády s přívěsky ve tvaru srdíček. Po odběru dostal každý navíc ještě chlebíček,“ řekla vrchní sestra hořovické transfuzní stanice Pavlína Nováková.

S kolegyněmi provedly od začátku letošního roku již 5481 odběrů plné krve, z toho 207 u takzvaných prvodárců – těch, kteří darují krev poprvé v životě. Tři prvodárci podstoupili premiérový odběr přímo na Světový den dárců krve. Jednou z nich byla účetní Aneta Dušková z Berouna. „Chtěla jsem udělat správnou věc. U nás v rodině darují všichni. Dneska jsem tady s tátou, který mě podpořil. Sám má za sebou už skoro dvacítku odběrů,“ prozradila Aneta.

Spolu s ní přijela také Zdeňka Šmatláková. „Dávám pravidelně čtyřikrát ročně už víc než sedm let. Dneska jdu na třicátý odběr. Pokaždé si říkám, že tou mou krví někomu určitě pomůžu,“ sdělila paní Šmatláková.

Světový den dárců krve se koná pravidelně od roku 2004. Je věnovaný oslavě a podpoře dárcovství krve, které je nezbytné pro zachování životů a zdraví milionů lidí. Tento výjimečný den se slaví vždy pod jiným heslem, které upozorňuje na důležité aspekty dárcovství. Motto letošního jubilejního ročníku připomínalo jeho hlavní aktéry a znělo: „Dárci krve, děkujeme!“

Transfuzní stanice Nemocnice Hořovice je největším odběrovým místem ve Středočeském kraji. V roce 2023 se zde uskutečnilo rekordních 12 243 bezplatných odběrů. Velký podíl na tom mají profesní sdružení jako policisté z Berounska, studenti berounských a hořovických středních škol, sbory dobrovolných hasičů, sportovní kluby a také desítky jubilejních dárců, mezi něž patří i řada zaměstnanců.

„Jsem moc ráda, že jdou příkladem. Denně potkávám na odběrech naše lékaře, sestry, sanitáře, ale i kolegy z provozních a administrativních úseků,“ dodala Nováková.

Darovat krev může každý zdravý jedinec od 18 do 65 let. Prvodárcem se může stát jen zdravý zájemce do 60 let. Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, syfilis, tuberkulózu, břišní tyfus nebo některé tropické choroby.

Dárci i prvodárci se mohou na transfuzní stanici Nemocnice Hořovice objednat telefonicky v pracovní dny od 10 do 14 hodin na čísle 311 559 402. Odběry se provádí každý pracovní den od 6 do 11 hodin.