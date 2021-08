Bikesharing na Berounsku podpořila i Nadace Tipsport, která zajistila pro uživatele prvních 15 minut jízdy zdarma až do roku 2024. „Začátky byly fakt náročné, místy až punk. Spouštěli jsme s Nextbikem projekt, který neměl v České republice obdoby. A s ohledem na členitou geografii Berouna a okolních obcí jsme chtěli nasadit právě elektrokola, aby celou flotilu mohlo komfortně používat co možná nejvíce lidí bez jakýchkoliv omezení,“ vzpomíná ředitelka nadace Lucia Štefánková.

„Když se dnes ohlédnu zpět, stálo to za to. Doprava ve městě má na kvalitu života v něm zásadní vliv a sdílená mobilita, jako jsou právě kola a elektrokola, do toho perfektně zapadají. Dovolím si říct, že jsme prošlapali cestičku pro rozjezd bikesharingu v mnoha dalších městech,“ dodala Štefánková. Na Berounsku po slavnostním rozjezdu na konci července loňského roku nasbírala kola hned odpoledne 247 jízd, o den později 375.

„Díky souhře s Nextbikem máme kdykoliv přístup do statistik. Takže můžeme společně číst, jak lidé kola využívají, a co případně zlepšit. Bylo tedy hned po několika prvních dnech jasné, že sdílená kola v Berouně a okolních obcích Hýskov, Králův Dvůr a Tetín budou fungovat. Nejčastěji je lidé využívají v ranní a odpolední špičce na cesty do práce, přes poledne potom na kratší jízdy po městě včetně obědů,“ upřesnila ředitelka.

Terč vandalů

BBikesharing se poté postupně dostal i do dalších měst v republice. Pro každé z nich fungovaní sdílení kol představuje jakousi vlastní identitu. „V Berouně je například velmi vyrovnané využívání od pondělí do neděle, jezdí se do práce i na výlety do okolí. To bývá v některých městech jinak. Záleží zkrátka na celkovém organismu města. Každopádně, dovedete si představit, jak by město a život v něm vypadaly, kdyby všechny ty jízdy probíhaly autem?“ dodává Štefánková.

Kola se v Berouně ale stala i terčem vandalů. Na začátku ledna tohoto roku byla dvě elektrokola hozena do Berounky, v tom třetím případě bylo kolo silně poničené. Protože byl tehdy pachatel vyrušen kolemjdoucí, nepovedlo se mu záměr kolo také hodit do řeky dotáhnout do konce. Škoda se tehdy vyšplhala na 100 tisíc korun.

V tomto případě si Beroun nesl nemilé sdílené prvenství. „Vandalismus je bohužel ve většině městech, ale často jen v malé míře. O totální zničení kol se nejedná, více vážnějších případů registrujeme jen na Ostravsku a nyní na přelomu nového roku v Berouně,“ řekl tehdy provozní ředitel Nextbiku Tomáš Karpov.