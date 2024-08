Se stavbou se začalo v březnu letošního roku a hotovo by mělo být na konci března příštího roku. Radnici vyšla stavba na padesát milionů korun.

„Školu navštěvuje přes osm set žáků. Zdejší tělocvična kapacitně nedostačuje už několik let. Za pět minut dvanáct se nám podařilo společnými silami uvést realizaci do života. Společně s paní ředitelkou Dagmar Kolářovou se těšíme, že tam budou co nejdřív děti moct sportovat. Tato škola je v Berouně jediná, která má na druhém stupni tři hodiny tělesné výchovy,” informoval místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci), který sám tuto školu jako dítě navštěvoval.

V berounské 2. základní škole už roste nová tělocvična | Video: Jana Hájíčková

Tělocvična roste na místě, kde bylo původně venkovní hřiště. Musela se vtěsnat mezi běžecký ovál a stávající chodbu, která propojuje pavilony. „Bude možné tam hrát florbal, volejbal, basket, ale už nezbude místo na okolní prostory, které tyto sporty na soutěžní úrovni vyžadují. Nestavíme víceúčelovou sportovní halu, ale školní tělocvičnu. Velká hala by se tam nevešla,“ upřesnil Tomčo.

Tělocvična se zde začala řešit už před čtyřmi lety. Zvažovalo se zastřešení venkovního hřiště nebo nafukovací hala. „Nafukovací hala by byla příliš drahá na provoz. Nakonec jsme zjistili, že stejně potřebujeme kvůli bezpečnosti, hygieně a dalším předpisům postavit tělocvičnu,” dodal Tomčo.

Tělocvična bude navazovat na starou budovu, v níž vzniknou nové příčky a přibudou dvě nové třídy pro školní družinu. Vzniknou zde toalety, sprchy a šatny. Nebude chybět ani místnost s rozdělovací stanicí pro teplo, vodu a ostatní energie. Za tělocvičnou bude vybudovaná velká retenční nádrž, která se bude využívat k zavlažování zeleně. Pod celým objektem už je nová kanalizace.

„Stojí železobetonová konstrukce a máme hotovou polovinu obvodového zdiva. Rovněž je hotova celá konstrukce krovu. V srpnu by se měla pokládat střecha. V současné době osazujeme okna, která budou hotova do konce tohoto týdne,” řekl stavbyvedoucí Jaroslav Cmol ze stavební společnosti První Key-Stav z Frýdku-Místku. Podle něho by opláštění objektu mělo začít v polovině srpna.

Ve staré budově bude vybouráno osm otvorů do střechy, kde vzniknou světlíky, jelikož boční stěna bude zazděná. „Na štítové stěně směrem do hřiště budou tři nová okna. Mezi starou budovou a tělocvičnou vzniknou ještě dvě místnosti, jedna na nářadí a druhá bude chodba, která propojí stávající chodbu s družinou,“ uzavřel Cmol.