Berounská sportovní, která pítko nainstalovala, doufala, že přístup k pitné vodě ocení každý návštěvník. Jenže pítko bylo po krátké době zanesené pískem z blízkého pískoviště a přestalo fungovat. Nyní je potřeba oprava, která bude stát 13 tisíc korun.

close info Zdroj: Město Beroun zoom_in Pítko u medvědária na Městské Hoře.

Důvodem tohoto stavu je nedbalost, jak ukázaly kamerové záznamy. Děti, které si hrály poblíž, nanosily do pítka písek. Ačkoliv to pro ně mohla být zábava, výsledkem bylo zničení zařízení, které mělo sloužit všem. Tento incident poukazuje na důležitost dohledu dospělých nad dětmi a jejich chováním na veřejných místech.

Město Beroun tak vyzývá všechny rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky, zkrátky ty, kteří v okolí tráví čas se svými dětmi, aby věnovali pozornost tomu, co jejich děti dělají. Po opravě, až bude pítko opět uvedeno do provozu, je důležité, aby bylo používáno správně a s respektem. Ohleduplnost k veřejnému majetku by měla být samozřejmostí.