A je to tady! V pondělí začala první etapa rekonstrukce Plzeňské ulice v Berouně, která potrvá do 24. července. Pak budou následovat další etapy. Uzavřena je část od kruhového objezdu u dálnice D5 až k budově pojišťovny Kooperativa u Plzeňské brány. Kolony se tvoří zejména ve špičkách na příjezdu z dálnice D5 před kruhovým objezdem a v ulici Obchodní, tedy u Kauflandu, Penny a Billy.

Desítky řidičů vjelo první den uzavírky z kruhového objezdu u dálnice do zákazu vjezdu s dodatkem „Mimo vozidel stavby“. Kdyby je stavěla policie, tak se jim žádné trestné body do karty nezapíšou, protože vjezd do zákazu vjezdu se řadí do kategorie nebodových přestupků. Zaplatí ale zcela jistě pokutu.

Jedná se o středně závažný přestupek, který se řeší ve správním řízení a je spojený s pokutou od 7 000 do 25 000 korun. Kromě toho hrozí i zákaz řízení od 4 do 6 měsíců.

Uzavírka Plzeňské: Řidiči jezdí do zákazu vjezdu, hrozí jim pokuta | Video: Deník/Jana Hájíčková

Ve špičce se zahušťuje zejména ulice Obchodní, kudy vede objížďka. Řidiči vyjíždějící z Kauflandu, Billy nebo Penny se tak musejí obrnit trpělivostí.

„Zatím jsem v koloně nestála, jelikož jsem teď jen sjela z dálnice. Ale bude problém vyjet od Kauflandu, protože tudy jede celá doprava z kruhového objezdu. Minimálně sem měli dát semafor. Jezdím na Hlinky, takže to musím celé objíždět. Veškerá doprava je vedena ulicí Okružní, obávám se, že budu mít problém vyjet i od domu,“ postěžovala si řidička Michaela Bártíková. Raději by dala přednost kyvadlovému provozu. „Nedokážu si představit, když se stane na dálnici nehoda a všichni budou sjíždět na prvním sjezdu na Beroun a objíždět ji. To by bylo šílené,“ dodala Bártíková.

„Nelíbí se mi to. Uzavírka mě omezuje, když jedu do práce. Vyjížděla jsem dnes proto raději už v půl sedmé ráno a vracím se v půl páté, abych se vyhnula kolonám. Děti sice do školy nechodí, ale my do práce musíme. Znám v Berouně silnice v mnohem horším stavu, které by opravu potřebovaly víc. Například ulice Pod Homolkou. Tam je katastrofální kanál i retardér v zuboženém stavu,“ řekla Kateřina z Berouna.

Uzavírka Plzeňské: Řidiči jezdí do zákazu vjezdu, hrozí jim pokuta | Video: Deník/Jana Hájíčková

„Plzeňská ulice opravu potřebovala. Musí se udělat, takže není o čem mluvit,“ prohlásil řidič z Tetína. Po objízdné trase jezdí i autobusy a vede ulicemi Košťálkova, třída Míru, Jungmannova, Za Městskou horou a Okružní. Po dobu této rekonstrukce jsou ulice Zvonařova a část ulice Kollárova převedeny na jednosměrný provoz.