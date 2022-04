Na dotaz zastupitele Martina Veselého (Beroun sobě), v jakém stavu je v současné době řešení tohoto problému, odpovídal na zasedání místostarosta Michal Mišina (ANO): „Zadali jsme soudnímu znalci odborné posouzení povrchových úprav těchto kovových konstrukcí. Jeho předběžný názor je, že povrchová zinková úprava nebyla aplikována. Z tohoto důvodu jsme předali celou věc právnímu zástupci, aby řešil další postup. Po firmě, která nám tento zmetek dodala, budeme chtít, aby se k věci řádně postavila. Takže se to bude řešit soudní cestou,“ uvedl Mišina.

Za špatným stavem autobusového nádraží stojí zřejmě zle nastavený systém správy

Podle místostarosty jde o správný postup, protože město nedostalo to, za co zaplatilo. Součástí diskuse byla také možná náprava současného stavu. Město však zatím nebude podnikat žádné kroky a bude postupovat podle pokynů právního zástupce, aby se nepřipravilo o možnost náhrady za špatně odvedené dílo. „Už máme po konzultaci s odborníkem připraven způsob opravy. Zatím ale počkáme, co nám doporučí právník,“ potvrdil Mišina.

„Víme už, kdo měl mít na starosti ty kontroly a jakým způsobem mohlo k takovému stavu dojít?“ položil další dotaz Veselý. Místostarosta konstatoval, že město bylo přesvědčeno, že tuto kontrolní činnost mělo mít na starosti AVE Beroun. „AVE zase mělo za to, že to máme dělat my. Byl tam problém v předávacím protokolu, a tím pádem také s předáním kompetencí. Nicméně podotýkám, že zásadní problém je, že jsme nedostali, za co jsme zaplatili,“ řekl Mišina.

Původní firma Siacity, která přístřešky dodala, už neexistuje, stejní lidé, kteří byli ve vedení Siacity, ale nyní figurují ve společnosti Siainvest. Ty se Berounský deník už v únoru pokoušel kontaktovat, ale neúspěšně.