Pokuty za úmyslný průjezd na oranžové světlo mohli policisté dávat již dříve, sazby ale byly nižší. „Došlo k navýšení trestů. Do konce minulého roku byla pokuta v příkazním řízení do 2500 korun a zaznamenávalo se pět bodů.

Nové monitorovací auto bude v Berouně kontrolovat, zda máte zaplacené parkování

Nyní lze na místě uložit pokutu od 4500 do 5500 korun. Ve správním řízení je to pak od sedmi do pětadvaceti tisíc korun. Řidič zároveň získá šest bodů. Nicméně v Berouně jsme zatím žádné kontroly neprováděli. To má na starosti městská policie, která má k dispozici záběry z kamer," sdělila Deníku mluvčí Policie ČR pro Středočeský kraj Michaela Richterová.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Od začátku roku jsme zatím jízdu na oranžovou nepokutovali,“ prohlásil strážník číslo 19 z Městské policie Beroun. Nicméně nevyloučil, že by již brzy mohli strážníci začít řidiče kontrolovat.

Před berounskou Billou jsme se zeptali několika řidičů, zda o zákazu jízdy na oranžovou vědí. „Už mi přišla pokuta dva a půl tisíce korun, že jsem projela na oranžovou, ale stalo se to v prosinci v Praze. Od té doby si dávám pozor a když blikne oranžová, dupnu na brzdu,“ prohlásila Jitka Nováková z Hudlic.

Víte, kde v Berouně jezdí nejvíc aut? Spočítaly je chytré semafory

„To nevím, že se nesmí jezdit na oranžovou. Ale co když mi tam skočí, když zrovna jedu? A jak jste mě zjistili, že jsem jel na oranžovou?“ ptal se nás řidič Milan Pospíšil z Králova Dvora, který si nás spletl s policií.

A ještě dodal vlastní zkušenost: „V Rudné měří rychlost radar, aby se dodržovala padesátka, když ji překročím, ukáže se moje spz. Nikdy mi ale pokuta nepřišla.“

„Už jsem to slyšela, ale když nestihnu zabrzdit, tak na oranžovou stejně projedu. Vidím-li ji z dálky, tak samozřejmě zastavím,“ odpověděla Markéta Králová z Nižboru.

Mohlo by vás zajímat: Řidiči, pozor: Dopravu z Berouna na Zdejcinu řídí semafory