Natálie Tvrdíková dnes 06:30

S blížícím se koncem letních prázdnin a začátkem školního roku se zvyšuje riziko dopravních nehod, zejména v okolí škol. Policie proto apeluje na zvýšenou obezřetnost všech účastníků silničního provozu. Rodiče by měli připravit své děti na bezpečný návrat do školních lavic a řidiči by měli být zvláště opatrní v blízkosti školních zařízení.