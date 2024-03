Máte doma psa? Neměli byste tedy zapomenout na uhrazení poplatku. V některých místech na Berounsku je nutné uhradit poplatek za psy do konce března, jinde mají ještě čas. Přinášíme přehled, kolik si kde účtují a jestli je nutno si se zaplacením pospíšit.

Corgi. | Foto: Shutterstock

Beroun

Poplatek za psy v Berouně je nutno uhradit do konce května. V bytovém domě se platí za jednoho psa 1000 korun, za každého dalšího 1500 korun, v rodinném domě pak 400 korun za každého psa.

U osob nad 65 let je to trochu jinak. Za prvního psa v bytovém domě je třeba uhradit poplatek 200 korun, za druhého a každého dalšího 300 korun, v rodinném domě pak 100 korun za každého psa.

Existují také výjimky. Poplatek se nemusí platit za psa sloužícího policii, záchranářského s osvědčením, převzatého z útulku po dobu tří let, za psa sloužícího nevidomé osobě nebo ve výcviku pro takovou osobu a provozovatelé útulku.

Kde do konce března?

V obci Hýskov se platí stejně jako vloni. Poplatek je ale nutno uhradit do konce března. Majitelé jednoho psa dají 200 korun, za každého dalšího 300 korun, osoba starší 65 let zaplatí 100 korun a za každého dalšího psa 150 korun.

V Bykoši se platí do konce března za jednoho psa 100 korun a za každého dalšího 200 korun.

Zdroj: Hájíčková Jana

V Litni je rovněž nutno zaplatit poplatek za psy do konce března. Majitel jednoho psa dá 100 korun, za každého dalšího 200 korun. Osoba starší 65 let neplatí nic. Pejsci z útulku neplatí po dobou jednoho roku od převzetí také nic. Štěňátko se hlásí od věku 6 měsíců

Všichni majitelé psa v Hostomicích, Bezdědicích, Radouši a Lštěni platí 100 korun za psa. Slevu má majitel psa starší 65 let na jednoho psa a to 50 korun. Zaplatit se musí také do konce března.

Komárov

V Komárově vybírají poplatek za psy do konce dubna. V bytovém domě za psa utratí 600 korun, za každého dalšího 900 korun a za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 300 korun.

V rodinném domě stojí poplatek za jednoho psa 300 korun, za každého dalšího 450 korun a osoba starší 65 let zaplatí 100 korun, za každého dalšího pak 150 korun.

Zdice

Ve Zdicích a jeho částech Černín a Knížkovice je nutno zaplatit poplatek za psy do konce května. Za psa v rodinném domě je třeba uhradit 200 korun, za psa v bytovém domě 700 korun a stejnou částku za každého dalšího psa téhož majitele.

Osoba starší 65 let dá za psa v rodinném domě 100 korun a v bytovém jednou tolik. Psa je nutné nahlásit do 15 dnů od doby, kdy mu byly tři měsíce, a naopak do 15 dnů nahlásit, pokud uhynul.

U slavného medvědária bude zase co k snědku. Otevírá se zde občerstvení

Hořovice

Do konce května je nutno uhradit poplatek za psy i v Hořovicích. Za psa v rodinném domě se zde platí 500 korun, za každého dalšího 750 korun, v bytovém domě 800 korun, za každého dalšího 1200 korun. Osoba, která je starší 65 let, platí 200 korun a 300 korun za každého dalšího, přičemž nezáleží, kde bydlí. Podnikatel, který potřebuje ke své práci psa, za něj dá 1500 korun, stejně tak právnická osoba.

Žebrák

V Žebráku se musí poplatky uhradit do konce května. Za jednoho psa se zde platí 150 korun, za každého dalšího 200 korun, osoba starší 65 let dá 100 korun a za každého dalšího 150 korun. Držitelé průkazu ZTP jsou od poplatku osvobozeni.

Tetín

V Tetíně chtějí za každého psa 200 korun, do kdy je ale nutno poplatek uhradit, obec neuvádí. „Poplatek za odpad je v Tetíně potřeba uhradit do konce února, takže oba poplatky platím už léta zároveň,“ přiznala majitelka psa Olga Karasová.

Chůze. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Loděnice až v červnu

V Loděnicích je nutno poplatky za psy uhradit do konce června. Za jednoho psa se zde platí 120 korun, za každého dalšího 180 korun, osoby starší 65 let pak dají 60 korun za prvního a za každého dalšího 90 korun. Psa je nutné nahlásit do 30 dnů od doby, kdy mu byly tři měsíce, a naopak do 30 dnů nahlásit, pokud uhynul.

V Suchomastech bez poplatku

V Suchomastech byl od 1. ledna 2024 poplatek za psa zrušen.

Za první dva psy se v Králově Dvoře neplatí

Co se týče Králova Dvora, zde musí být poplatek za psy uhrazen do konce srpna. Za prvního a druhého psa se nic neplatí. Za třetího psa se platí 300 korun v rodinném domě a 2000 korun v bytovém domě. Za každého dalšího psa se připočítává 50 %. Osoba, která je starší 65 let, platí za třetího psa 100 korun v rodinném domě a 200 korun v bytovém domě.

Mohlo by vás zajímat: Beroun se musí obrnit trpělivostí. Bude se opravovat páteřní silnice