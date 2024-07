Pravé letní počasí se slunečnou oblohou a teplotami kolem třiceti stupňů můžeme očekávat v následujícím týdnu. Zvláště dnes mohou teploty vystoupat až k 33 °C.

Jinak tomu nebude ani v dalších dnech, i když od úterý bude přes naše území přecházet studená fronta, vysoké teploty až tolik neovlivní. Podle meteorologů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sice přinese více oblačnosti a místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, teploty se stále budou držet velmi vysoko.

Co je dusno?

V platnosti je před vysokými teplotami i výstraha, na území Berounska ale s nízkým stupněm nebezpečí. I přesto meteorologové varují před vysokou zátěží na lidský organismus a nebezepčí přehřátí nebo dehydratace.

„Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech," uvedli.

Dlouhodobá předpověď počasí:

Pondělí: Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 °C. Slabý jihovýchodní až východní vítr do 4 m/s.

Úterý: Většinou oblačno, ráno a dopoledne místy přeháňky nebo déšť. Odpoledne od západu ubývání oblačnosti. Večer opět od jihozápadu místy zvětšená oblačnost a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 29 °C. Mírný západní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí a večer bude slábnout.

Středa: Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. K večeru ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 18 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 °C. Slabý západní vítr 1 až 4 m/s se bude měnit na severní.

Čtvrtek: Polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 17 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Pátek: Polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

zdroj: ČHMÚ