V úterý večer se v Berouně uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků grafické soutěže Správným směrem o nejlepší plakát s protidrogovou tematikou, které se zúčastnily desítky žáků z druhého stupně základních a středních škol na Berounsku.

Grafickou soutěž Správným směrem vyhrály Anna Pokorná a Kristýna Wildová | Video: Hájíčková Jana

Myšlenkou tohoto projektu bylo vyjádřit svůj životní postoj ke stále trvajícímu problému drog, a to právě v podobě návrhu protidrogového plakátu. Autorem projektu, který běží po celé České republice už 13 let, ale v Berouně byl letos poprvé, je Národní protidrogová centrála Policie České republiky a patronem město Beroun.

„Do soutěže se zapojilo 8 základních škol a dvě střední školy,“ oznámil průvodce večerem moderátor rádia Blaník Radek Škudrna.

„V Berouně přistupujeme k prevenci zodpovědně. Využíváme nejrůznější projekty, ať už je to soutěžní výstava Správným směrem nebo protidrogový vlak Revolution train. Situaci ve městě pečlivě sleduje městská policie, která se zároveň zaměřuje na preventivní činnost. Jen za poslední rok připravili strážníci pro naše školy na 70 přednášek. Od 8. ledna, kdy byla soutěž Správným směrem zahájena, přišlo 203 prací. Děti se zapojily takovým způsobem, že z titulu své funkce jsem se vetřela do poroty, ač nejsem výtvarník. Když jsem si pohlížela několikrát všechny práce, tak jsem měla husí kůži. Plakáty byly tak silné. Z plakátů dýchalo, co děti o drogách vědí,“ prohlásila starostka města Beroun Soňa Chalupová (ODS).

Zdroj: Hájíčková Jana

Porota ve složení Miroslav Hrachovec (Národní protidrogová centrála), Hana Tošnarová (Polície ČR), Simona Vacherlohnová (Policie ČR), Soňa Chalupová (starostka města Beroun), Tomáš Petříček (pedagog a výtvarník), Stanislav Znor (Policie ČR) a Jana Majerová (Policie ČR) poté vybrala vítěze.

Vítězná díla v kategorii ZŠ: 1. místo - Anna Pokorná, tř.9.A, ZŠ Zdice

2. místo - Kira Rybakova, třída 8.C, ZŠ Jungmannova

3. místo - Šárka Bubníková, tř. 7.B, ZŠ Zdice – 3. místo Vítězná díla v kategorii SŠ: 1. místo - Kristýna Wildová - SPgŠ a OA Beroun

2. místo - Adéla Hourová - SPgŠ a OA Beroun

3. místo - Zdeňka Vachatová - SPgŠ a OA Beroun

Vítězky v obou kategoriích, tedy pro základní a střední školy, obdržely peněžní poukazy do Datartu a další věcné dary. Během večera několikrát zazpívali a zahráli žáci Základní školy Zdice a na závěr vystoupila Jana Šmídová ze Střední pedagogické školy v Berouně, která se doprovázela na kytaru.