/ROZHOVOR/ Ředitel územního odboru Beroun Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje plk. Ing. Tomáš Hradil zhodnotil pro Berounský deník uplynulý rok a prozradil, jaké veřejné akce se chystají letos.

Jaké výjezdy vás zaměstnaly v loňském roce?

Zasahovali jsme u 415 technických havárií, u 250 dopravních nehod, u 147 požárů, v 68 případech jsme zajišťovali únik nebezpečných chemických látek a musím zmínit i ověření 73 planých poplachů. Celkem se tedy jednalo o 953 zásahů.

Spadá ale pod nás i hasičská stanice Hořovice, kde se vyjíždělo ke 176 technickým haváriím, 151 dopravním nehodám, 87 požárům, 27 únikům nebezpečných chemických látek a ke 26 planým poplachům. Celkem se zde jednalo o 467 zásahů.

Který zásah byl největší?

Jednoznačně požár výrobní a skladovací haly Novares CZ v Žebráku, kdy jsme mezi 14. a 16. srpnem hasili ve zvláštním stupni požárního poplachu s nasazením 44 jednotek požární ochrany a dalších složek IZS požár této výrobní haly. Škoda dosáhla 1,5 miliardy korun.

Továrna na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl byla požárem s výjimkou administrativní části a části technologie téměř celá zničena. S ohledem na podmínky na místě a extrémně rychlý rozvoj požáru považuji za úspěch, že při evakuaci nedošlo ke zranění ani usmrcení žádné z civilních osob a že se podařilo uchránit sousední haly.

Tehdy byla 35 stupňová vedra kolem poledne, takže hasiči to neměli vůbec jednoduché. 13 jich skončilo se zraněním. Jednalo se o popáleniny a přehřátí.

Hala v Žebráku je uhašená. Podívejte se, jak požár zachytili hasiči

Úroveň sálavého tepla působícího na nejbližší sousední halu byla fyzicky citelná i při výstupu po požárním žebříku na této hale. Příčina požáru je stále v šetření. Nikdo z účastníků na tento zásah dlouho nezapomene.

Jaké další požáry vám ještě utkvěly v paměti?

Ze zajímavých požárů si vybavuji lednový požár nákladního automobilu ve Vápence Čertovy schody v Tmani, únorový požár skládky AVE CZ ve druhém stupni požárního poplachu ve Stašově a červnový požár rodinného domu ve druhém stupni požárního poplachu v Zaječově, který si bohužel vyžádal usmrcení jedné a zranění další osoby.

Období letních prázdnin pro nás znamenalo hašení požárů polí – v Hudlicích, Otročiněvsi, Žebráku, Chyňavě. Zde každoročně doporučujeme zemědělcům při sklizni větších ploch mít připravenu na prvotní zásah zásobu vody v cisterně a techniku k oborání, protože požár pole, kdy stačí např. aby žací stroj přejel po kameni a od jisker dojde k požáru, je v úvodu možné zdolat mnohem rychleji a efektivněji.

A kapitolu berounských požárů bych uzavřel událostmi, kdy v červenci vzplála elektrokoloběžka v domě u berounského Husova náměstí a prosincové hašení požáru dvou garáží a rodinných domů v Hořovicích.

V úvodu jste zmínil, že vás velmi často zaměstnávají i nehody.

Často vyjíždíme na dálnici. Například 28. ledna jsme pomáhali s vyproštěním osob u dopravní nehody dvou nákladních vozů a jednoho osobního automobilu na 23. km D5 směrem na Prahu. Anebo 16. února na šestém kilometru D5 směrem na Prahu, kde se srazily tři nákladní vozy a jeden osobní automobil.

Kromě běžných dopravních nehod se občas stane, že při vyhýbání na úzké silnici sjede autobus v malé rychlosti do příkopu a nejdou otevřít dveře. Pak musíme osoby vyprostit střešním oknem pomocí nastavovacího žebříku.

To se stalo i 20. ledna při dopravní nehodě vězeňského autobusu u Rejkovic. 15 osob jsme vyprostili střešním výlezem za asistence Policie ČR. Žádný vězeň neutekl. Něco podobného se pak přihodilo i linkovému autobusu 3. října u Černína. Střešním výlezem jsme vyprostili 9 osob.

Při nehodě ultralehkého letadla u obce Tlustice zemřel starosta Zaječova

Letecká nehoda malého letadla v Tlustici, kde jsme zasahovali 12. září, si vyžádala úmrtí dvou osob. Na destrukci objektu jsme byli vysláni 13. prosince do Mezouně, kde spadla střecha na části rodinného domu. Zásahu se kromě statika a našich jednotek zúčastnili i dva psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání osob ze sutin, aby prověřili, jestli pod sutinami neleží třeba bezdomovec. Událost se obešla bez zranění.

Pomáhali jste hasit požáry i mimo Berounsko?

Berounští hasiči se zapojili od 22. srpna do 11. září i do mezinárodní záchranné akce při hašení lesního porostu v Řecku. Celá jednotka měla 53 hasičů, z toho 8 bylo odveleno od nás, akci organizovalo ministerstvo vnitra, respektive generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Řecko zachvátily mohutné požáry. Na pomoc vyráží i středočeští hasiči

První turnus odjel pozemní cestou, pak se skupiny vystřídaly leteckým speciálem a druhá skupina se vracela opět pozemní cestou. Od nás odjela i terénní čtyřkolka. Měli jsme tak možnost zúročit zkušenosti ze specializace na hašení v obtížně přístupném terénu, které se vybraní berounští hasiči věnují při pravidelných měsíčních výcvicích, celorepublikových odborných akcích i zahraničních setkáních.

Z dalších zásahů mimo berounský okres jsme pomáhali 27. dubna v Kladně při požáru Kovošrotu Group, 10. července při hašení lesa u Dobříše, 15. července při hašení lesa u Jetětic v okrese Písek, 25. srpna u požáru třídírny odpadu Dolní Hbity v okrese Příbram a 8. října při požáru skládky dřeva v Kladně.

Jak dopadlo vykradení vašich stanic v roce 2022? Byl zloděj dopaden?

Vyjadřuji uznání nad prací kolegů od Policie ČR, kdy v březnu zadržela dva občany cizí státní příslušnosti ve věku 54 a 44 let, kteří měli na svědomí nejen vloupání v dubnu 2022 do objektů hasičských stanic v Berouně, v Hořovicích a v Praze, ale také do pěti rodinných domů a dvou bankomatů. Celkem způsobili škodu za 19 milionů korun. Zcizené požární vybavení se k nám bohužel nepodařilo vrátit. Policii jsme mimo jiné asistovali např. 12. prosince s pátrací akcí po pohřešované osobě v okolí Kublova.

Ještě někomu jste pomáhali?

V lednu jsme pomáhali s prezidentskými volbami pro covid pozitivní voliče, v červnu pak s organizací a technickým zajištěním mezinárodního reklasifikačního cvičení USAR odřadu – speciální jednotky HZS ČR zaměřené na vyhledání a záchranu osob ze zřícených budov např. po zemětřesení. Jako vhodný se jevil nevyužívaný objekt v bývalých královodvorských železárnách, základna odřadu byla vybudována na louce na Tetíně.

V březnu, dubnu, říjnu, listopadu a prosinci jsme školili dobrovolné hasiče obcí na Berounsku, bez nichž si osobně nedokážu zajištění požární ochrany na našem okrese představit a podíl na jejich školení je to málo, s čím se můžeme odvděčit za přínosnou spolupráci. V květnu ve spolupráci s dalšími složkami IZS a zástupci ORP jsme organizovali školení starostů obcí v obou našich ORP.

Pořídili jste si i něco nového, pokud si dobře pamatuji…

16. března jsme zařadili do výjezdu nový automobilový žebřík se zalamovacím ramenem v celkové hodnotě 18 milionů korun. Právě ten nám pak pomáhal např. při požáru haly v Žebráku. 13. června jsme převzali novou cisternovou automobilovou stříkačku v hodnotě 9,8 milionů korun se speciálním hasicím a řezacím zařízením využitelným i při hašení požárů elektrických automobilů. 6. listopadu dostala hasičská stanice Hořovice nový rychlý zásahový automobil v hodnotě 2,9 milionů, na jehož pořízení se podílely obce a firmy z okolí.

Opravili jsme sklad, zprovoznili mycí centrum, které jsme rekonstruovali. A také jsme převzali projektovou dokumentaci pro stavební povolení, abychom místo přístřešku měli v budoucnu garáže požární kontejnerové techniky. Rovněž jsme úspěšně ukončili 2. projekt zahradních úprav areálu berounské stanice na základě memoranda o spolupráci mezi městem Beroun, společností KOS Wire a námi. V prosinci jsme získali nový nafukovací stan pro vybudování zázemí na místě zásahu.

Absolvovali jste ještě nějaká další cvičení kromě na hašení v obtížně přístupném terénu?

Hned na začátku roku jsme úspěšně vyzkoušeli nový suchovod na hrad Karlštejn. Pod hradem na něj připojíme vodu z cisternové automobilové stříkačky a můžeme hasit na hradě bez nutnosti náročného rozvinování 22 hadic s extrémním převýšením. Kromě zaškolování na novou požární techniku jsme v květnu absolvovali speciální výcvik na pažení výkopů. Může se stát, že při výkopech kolem domu se po dešti země sesune a někoho zavalí.

Hasiči na Berounsku nacvičovali záchranu a vyproštění zasypaného člověka

V červnu jsme měli třídenní výcvik na vodě v Branově. V září jsme si vyzkoušeli cvičením zásah v novostavbě Centra duševní rehabilitace Rehabilitační nemocnice Beroun. V říjnu pak proběhlo hejtmanské taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje na berounském nádraží, kdy byla simulována nehoda vlaku, který narazil do nákladního vozidla. Toto náročné cvičení absolvovaly na tři stovky zasahujících hasičů, záchranářů, policistů, figurantů i pozorovatelů.

A co nějaké soutěže?

27. dubna se konal 7. ročník Velké ceny Hořovic na letišti v Tlusticích. Soutěžící si vylosují vrak a modelovou situaci dopravní nehody, ze které musí zachránit člověka. Například na auto spadne po nárazu sloup elektrického vedení. Velitel musí nejprve zjistit, jestli jím stále neprochází elektřina a pak teprve zahájit vyprošťování. Hořovické soutěžní družstvo se umístilo v této soutěži na I. místě.

18. května pak získali hasiči ve spolupráci s posádkou ZZS z Hořovic první místo na Memoriálu Jindřicha Šmause v Rokycanech. Tam si vylosovali auto, které stálo na přední kapotě vzhůru a museli z něj zachránit osobu. A čtvrté místo jsme vybojovali v červnu na krajské soutěži v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů Středočeského kraje. Zlato si pak opět přivezli hasiči z Hořovic z Memoriálu JUDr. Františka Kohouta v Praze.

Chystáte i nějaké akce pro veřejnost?

Jako každoročně počítáme s Dnem otevřených dveří našich stanic na svátek Sv. Floriána v květnu, loni jsme se účastnili Dne bezpečí v berounském kempu, který je letos naplánován na stejné místo na 14. června. Program je velice pestrý, zájemci se seznámí na stanovištích s prací záchranných, policejních a hasičských složek.