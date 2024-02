„Museli jsme předtím kompletně opravit pípu a trubky, aby bylo pivo dobré. Opravu jsme dokončili den před otevřením. Provedli jsme i drobné úpravy na toaletách, vyměnili umyvadlo. Kompletně se vymalovalo a obec pořídila nová kamna. Musel jsem vyběhat povolení,“ řekl Deníku Mitrovský, který na slavnostní otevření pozval jen pár kamarádů. Ti ho ale překvapili, nachystali pásku a pozvali starostku obce Dagmar Vlachovou. Společně pak pásku přestřihli a starostka natočila první pivo. „Respektive dvě, až to druhé bylo dobré,“ smál se Mitrovský.

Restaurace nabízí 50 míst uvnitř a 500 venku. Před restaurací je další stánek, pódium a taneční parket. „Vždycky se tady konaly diskotéky a živé koncerty a to bych sem rád vrátil,“ přiznal.

Na Country bál v Žebráku dorazily stovky lidí. K tanci hrála kapela Brzdaři

Mitrovský vrací do restaurace i její původ. Dříve to byla štola, kde se těžila železná ruda. „Začalo se tady těžit v roce 1772. Restaurace tady vznikla až v roce 1975,“ vysvětlil Robert, který se snaží interiér vrátit do hornického stylu. Hned u příchodu stojí vedle kamen originální vozíček, který zde horníci používali.

„Za stěnou je stále štola, proto jsem ji zde připomněl fototapetou. Byly zde šatny horníků a u kříže se modlili. Proto sbírám helmy, obrázky a pohledy odsud, lampy nakupuji na aukcích, vrtačky mi přinesli místní. Chtěl bych zde co nejvíce připomenout hornickou minulost,“ dodal hospodský. Zatím má otevřeno jen od pátku do pondělí v odpoledních a večerních hodinách, ale od června do konce září plánuje celý týden vyjma jednoho dnu.

„Musím do té doby sehnat kuchaře. Vždy se tady dobře vařilo. Zatím vařím sám nebo manželka. Nabízím guláš, tatarák, utopence, hermelíny apod. A také dobré víno. Servírky už jsem si obstaral,“ svěřil se.

Zdroj: Hájíčková Jana

Půllitr Plzně zde stojí 50 korun, Radegastu 35 korun, což patří k nejlevnějším v kraji. I když má Mitrovský v obci dvě konkurenční zařízení – pension s restaurací Diana a Hospůdku pod kaštanem, domnívá se, že restaurace mírně vydělává. „Na uživení to ale ještě není. Také netuším účet za energie, protože zatím platíme jen zálohy,“ dodal.

Podle něho má restaurace největší návštěvnost v pátky a o nedělích. „Máme ohlasy, že štamgastům pivo chutná a jsou spokojení, proto jsme to dělali,“ usmívá se Mitrovský, který s pohostinskou činností nemá vůbec žádné zkušenosti. Jeho manželka má též stále zaměstnání u operátora mobilní sítě, a přesto pomáhá v kuchyni a do restaurace chodí každý den uklízet.

Galavečer mladých softballistů: Piranhas Beroun se dočkají vlastního hřiště

„Ještě bych chtěl do května opravit na vlastní náklady venkovní stánek a zvětšit dětské hřiště. Při letních akcích by jeden bar nestíhal. V květnu se uskuteční staročeské máje, tradiční vesnická akce, která pro nás bude zatěžkávací zkouškou,“ vypočítává své plány Mitrovský. Kompletní program na léto chystá vyvěsit na síti X a na facebooku. Zatím má potvrzený 24. srpen, kdy zde zahraje k poslechu a tanci kapela Bugr. „Bude se i grilovat,“ loučí se Robert, který ve volném čase rád jezdí na kole po okolí. Do Dobré nebo do Nižboru.

Mohlo by vás zajímat: Zadní Třebaní prošly maškary. Králem masopustu se stala horská dráha