„K-Scan udělá z nakupování pohodu. Jednoduše si nákup naskenujte pomocí chytrého telefonu nebo našich ručních skenerů a vložíte rovnou do tašky. Co si dáte do košíku, to v něm zůstane – dokonce i při placení! Naše aplikace v telefonu nebo ruční skener vypočítají částku nákupu, kterou pohodlně zaplatíte na expresní pokladně. Šetřete svůj čas pohodovým nakupováním,“ píše Kaufland na svých stránkách. Realita je však odlišná. Alespoň v berounském Kauflandu.