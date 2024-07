Na zastupitelstvu vyjádřil své obavy obyvatel Cibulky Vladimír Toman. „Ulice jsou v lokalitě Na Cibulce úzké, až nevyhovující. Bohužel se tam má stavět sedm rodinných domů navzdory územnímu plánu. Když do lokality Na Cibulce, která dopravně už teď nevyhovuje, přivedeme další dopravu a je podle mě úplně jedno, jestli je to jeden rodinný dům nebo sedm či dvacet, je to dobře nebo ne,“ položil otázku Toman.

„Zda máme nějakou možnost garance, když se chystá změna územního plánu číslo 5 a zástavba nahoře na Suchých Lukách. Jestli se můžeme zbavit obavy, že bude docházet k postupnému zastavování ulic a lokality Na Cibulce a všechna doprava bude dále jezdit ulicí Na Cibulce dolů a pak okolo zámečnictví pana Marxe doprava Tylovou ulicí, která už je tak úzká a plná aut, v podstatě neprůjezdná,“ uzavřel Toman.

V Berouně Na Cibulce se chystá výstavba. V rozporu s územním plánem | Video: Hájíčková Jana

Podle starostky Berouna Soni Chalupové by ale měla nová studie ochránit právě obyvatele Cibulky od těchto negativních jevů. „V čísle 5 bychom chtěli přesně všechno definovat, aby se nedaly jednotlivé pojmy vyložit několika způsoby. Právě tato studie má zaručit, že se nebude jezdit kolem Marxe seshora a nebude se lokalita zastavovat po kouskách. Změnou číslo 5 bychom to měli zabrzdit,“ upřesnila Chalupová.

Zastupitel David Minařík vysvětlil, že z pozice předsedy komise dopravy oslovil architekta Marka Janatku na doporučení od starosty Králova Dvora Petra Vychodila. „Přáli jsme si někoho, kdo nemá na Beroun žádné vazby, aby se na problém podíval objektivním pohledem a přišel s nápadem, jak vylepšit dopravu. Zda by se podíval na Suchá Luka a celou oblast a dal jakýkoli návrh, který by ovšem neničil biotop na konci,“ prohlásil Minařík.

Dalšími kritérii bylo, aby turbo křižovatka nebyla v rybníčkách na konci, a páteřní komunikace, která má navazovat na jižní paralelu, tudy nevedla.

„A v neposlední řadě, aby se ochránila stará Cibulka, která nemá ideální silnice. Aby obyvatelé Cibulky měli možnost jezdit vrchem a opouštět Beroun na dálnici buď do Prahy přímo, anebo do centra přes dálnice jako přirozeným obchvatem. Pan architekt přinesl kostru a upozornil nás, že to, co máme v územním plánu namalované, už je zastaralá koncepce. Že dokáže respektovat rybníky a přesto páteřní komunikaci zachovat, jen ji udělat trochu jinde. Že dokáže křižovatku, která měla být turbo křižovatkou zhruba v místech rybníčků, vytvořit u benzinové čerpací stanice. A že dokážeme tuto ideu spojit i se Severovýchodní spojkou. Všem se jeho nápad líbí,“ uzavřel Minařík.

Opozice ale kritizovala, že na architekta nebylo vypsáno výběrové řízení a na seznámení se studií architekta Marka Janatky neměla dostatek času.