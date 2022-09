Podle provozního ředitele společnosti Tomáše Karpova se projektu v celorepublikovém měřítku daří velmi dobře. Konkrétně na Berounsku se za uplynulé dva roky uskutečnilo přesně 245 642 výpůjček, což dělá v průměru kolem 10 tisíc jízd měsíčně. „Tato čísla řadí Berounsko z celkově 25 dalších lokalit v Česku, kde Nextbike působí, na statistický vrchol. A to jsme v minulosti v zimním období kvůli velkým mrazům na nějaký čas museli kola stáhnout,“ prozradil Karpov.

VIDEO: Na Husově náměstí jsou nové piktogramy. Cyklistům již nehrozí pokuty

Výpůjčky mají navíc v porovnání s minulým rokem nadále stoupající tendenci, Nextbike hovoří průměrně až o padesáti procentním nárůstu. Trendu přispělo také navýšení kol na celkový počet 130. K tomu se síť stanic za uplynulý rok rozrostla o tři nové v Berouně a Králově Dvoře, k projektu se připojilo město Zdice a další stanice by měly i nadále přibývat.

„Na základě poptávky o pokrytí další části města v současné době plánujeme stavbu jednoho terminálu v Králově Dvoře. V případě následného rozšíření zatím nemohu být konkrétní. Nutno dodat, že náklady na nový terminál, přidání kol do systému a jejich následný provoz je v současné době více než jeden milion korun s tím, že celou investici platíme sami a zájemci o rozšíření nám pak případně přispívají na provoz na měsíční bázi,“ vysvětluje Karpov.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V lednu loňského roku byl velký tématem vandalismus mířený na sdílená kola na Berounsku, když se nenechavcům podařilo způsobit škody přesahující sto tisíc korun. I když se situace poměrně zklidnila, poškozování kol zcela nevymizelo.

„Bohužel stále bojujeme s lidmi, kteří mají potřebu kola ničit a různými způsoby je odcizovat. Jde o ‚známé jedince‘, kteří podle našich informací ničí skoro všechno, co se vybuduje. Bohužel nám kromě finančních škod přidělávají spoustu práce i s hledáním a opravou kol. To našim zaměstnancům bere čas, který by mohli věnovat další péči a údržbě,“ podotkl Karpov.

Prvních 15 minut zdarma

Projekt sdílených kol na Berounsku byl vůbec první svého druhu v České republice a od samotného počátku jej podporuje Nadace Tipsport, která hradí prvních patnáct minut výpůjčky, a to až do roku 2024. Podle představitelů nadace by měla podpora pokračovat i nadále.

„Samozřejmě jak je cokoliv zdarma, tak se toho i zneužívá jak k zábavě, tak i k vandalismu. Takže je pravděpodobné, že se podmínky po uplynutí tohoto období trochu pozmění, až se dosavadní zkušenosti vyhodnotí. Každopádně chceme v podpoře vytrvat, protože takovouto ekomobilitu považujeme za skvělou věc,“ sdělil Václav Sochor, vedoucí komunikace Nadace Tipsport.