Beroun se zaměřuje na špatné parkování i autovraky

Je to nešvar prakticky všech měst. Docházejí místa na parkování. Prvotním krokem k nápravě situace bývá taková, že si radnice posvítí, zda auta neparkují, kde nemají. A to jak v podobě řidičů, kteří nemají na některých místech co dělat, tak i v případě autovraků, které parkovací místa pouze zabírají. Největší problém má Beroun v centru města a na sídlištích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Nečina Marek