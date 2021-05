„Školka je primárně určena pro děti našich zaměstnanců, mezi kterými momentálně děláme průzkum zájmu. Pokud ale bude kapacita, tak bychom mohli volná místa nabídnout i veřejnosti,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Horáková a doplnila, že zařízení bude fungovat v klasickém vzdělávacím programu, jež je zaštítěn ministerstvem školství. Motivačním bonusem bude podle Petry Horákové možnost umístit do školky dítě už od dvou let a myslí se samozřejmě i na nově příchozí personál nemocnice.

„Zařízení bude primárně sloužit jak stávajícím, tak i budoucím zaměstnancům, a provoz školky bude přizpůsoben jejich pracovní době. Takže bude otevřena od pondělí do pátku od půl šesté do půl osmé do večera. Chceme i motivovat maminky na mateřské, aby se dříve vrátily do práce, proto nabídneme možnost umístit dítě do školky už od dvou let,“ upřesňuje vedoucí mzdového a personálního oddělení Kateřina Horová.

Otevírací doba podle směn v nemocnici

„Děti se tam samozřejmě budou střídat podle toho, jak budou zaměstnanci ve službě. Státní školky zavírají kolem čtvrté odpoledne, a zaměstnancům tak odpadne starost co s dítětem, když pracují do šesti do večera,“ doplnila vedoucí.

Holding Akeso, který nemocnici v Berouně zastřešuje, například postavil i byty pro zaměstnance hořovické nemocnice. Tam je podobná školka v provozu už přes tři roky. „Je to o efektivnosti řízení nemocnic a umění hospodařit s prostředky. Například holding vlastní stavební firmu Construction Team, která realizuje většinu našich staveb. Zároveň se velká část zisku investuje zpátky do nemocnic,“ popsala mluvčí Petra Horáková.