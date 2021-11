Ve třídě 6. C berounské základní školy Preislerova brali žáci testování jako rutinní záležitost. „Vůbec to neřešíme,” ozvalo se téměř sborově po otázce, zda pro ně testování představuje nějaký problém.

U jednoho ze šesťáků se přitom na detekční tabulce objevily dvě čárky. A nebyl sám, škola potvrdila pozitivní výsledek u více žáků.

„To však ještě neznamená, že jsou pozitivní právě s koronavirem, protože antigenní test odhalí i jiné druhy virů,“ vysvětluje třídní učitelka šesťáků Vendula Havrdová. V 6. C se pro jistotu udělal ještě jeden pokus, se shodným výsledkem.

Následující postup je takový, že pro dítě přijedou rodiče, kontaktují ošetřujícího lékaře, který doporučí vyšetření PCR testem. Až ten ověří, zda jde skutečně o covid. Na základě výsledku testu se poté hygienici obrátí na školu s dalšími pokyny.

Ředitel školy by rád testoval i nadále. „Testovali jsme nyní, zřejmě budeme testovat ještě příští týden, ale četl jsem, že další testování už nebudou. Takže si tu necháme virus vesele šířit? Mám dojem, že současná vláda dělá vše pro to, aby tu byl co největší binec, aby ta nová měla problémy,” ptá se Pavel Herold, ředitel školy, kde je aktuálně pouze jeden žák, jehož rodiče s testováním nesouhlasí.

S testováním by rádi pokračovali i na králodvorských základních školách. „Antigenní testování považujeme za prospěšné. Už jsme to dělali, má to nějaký systém a děti vše zvládají v pohodě,“ říká Evžen Krob, ředitel základních škol Jungmannova a Počaply.

Ředitel zároveň vítá kratší dobu karantény. „Je fajn, že se učí aspoň v takovém režimu. Akorát se stává, že když se nám jedna třída vrátí z karantény, další do ní spadne. Ale určitě tomu pomohlo, že to už není těch 14 dní, to byla dlouhá doba. Je to náročné jak pro nás, tak i pro rodiče,“ uvedl Krob, ale dává najevo, že jsou rádi, že škola zůstává otevřená. Výuku většinou řeší operativně, kdy musí často kombinovat prezenční výuku s distanční.